平溪線路基流失停駛 颱風來襲停班課...公路接駁今也暫停1天
台鐵平溪線三貂嶺站至大華站間邊坡滑動，望古站至嶺腳站間路基流失，明年1月30日前全區間停駛。因為鐵路運輸中斷，台鐵安排瑞芳站至菁桐站提供公車接駁。鳳凰颱風逼近，平溪線行經區域今天停班停課，台鐵瑞芳站表示，平溪線公路接駁今天暫停1天。
10月下旬東北季風和颱風外圍環流共伴效應，東北角近日雨勢不斷。平溪線嶺腳車站附近至嶺腳瀑布間，鐵軌路基遭沖刷淘空，全線停駛。平溪線三貂嶺站至大華站間也因邊坡滑動，擋土牆有位移之虞，全線停駛時間延至明年1月30日。
平溪線停駛期間，台鐵與公路局啟動公路接駁民眾，往返瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪及菁桐等地。鳳凰颱風逼近，新北市政府宣布瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區，今天停止上班上課。台鐵瑞芳站表示，平溪線公路接駁今天也暫停1天。
