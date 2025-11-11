聽新聞
大雷雨開轟綠島 持續至上午9時 慎防雷擊強陣風
中央氣象署發布台東縣綠島鄉大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。
鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、桃園市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及新竹至南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：台北市、新北市、花蓮縣、台東縣。
