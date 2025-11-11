鳳凰颱風可能再偏南通過台灣 鄭明典：強對流海面通過 將有雨帶接近

中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署表示，鳳凰颱風上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時11公里速度，向北北東進行。七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑60公里。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出颱風環流導引氣流圖，他表示，這次大環境，北方地面冷高壓弱，所以上方東亞主槽也是明顯偏弱。導引鳳凰颱風往北的槽線屬於南支槽，很淺。這槽線（圖中粗紅線）可以看成是，颱風原本所在的大低壓和西風結合，也可以看成是低壓加強北風南下，加強的北風氣溫略低，底層降溫（冷平流）造成上方氣壓下降而增強槽線。

「槽前導引型態建立」，鄭明典表示，目前的駛流狀態有可能使颱風不再偏西走，可能再稍微偏南通過台灣，氣象署的颱風路徑預報已有反應了。

強對流海面通過，鄭明典表示，台灣東側海面持續有強回波發展，多數從海面通過，這是好現象。台東外海的回波往陸上移動的趨勢比較明顯，稍後還會有颱風雨帶接近，這部分需要注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。