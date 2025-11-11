快訊

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

新北達標！侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

鳳凰颱風可能再偏南通過台灣 鄭明典：強對流海面通過 將有雨帶接近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
導引鳳凰颱風往北的槽線屬於南支槽，很淺。這槽線（圖中粗紅線）可以看成是，颱風原本所在的大低壓和西風結合，也可以看成是低壓加強北風南下，加強的北風氣溫略低，底層降溫（冷平流）造成上方氣壓下降而增強槽線。圖／取自鄭明典臉書
導引鳳凰颱風往北的槽線屬於南支槽，很淺。這槽線（圖中粗紅線）可以看成是，颱風原本所在的大低壓和西風結合，也可以看成是低壓加強北風南下，加強的北風氣溫略低，底層降溫（冷平流）造成上方氣壓下降而增強槽線。圖／取自鄭明典臉書

中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署表示，鳳凰颱風上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時11公里速度，向北北東進行。七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑60公里。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出颱風環流導引氣流圖，他表示，這次大環境，北方地面冷高壓弱，所以上方東亞主槽也是明顯偏弱。導引鳳凰颱風往北的槽線屬於南支槽，很淺。這槽線（圖中粗紅線）可以看成是，颱風原本所在的大低壓和西風結合，也可以看成是低壓加強北風南下，加強的北風氣溫略低，底層降溫（冷平流）造成上方氣壓下降而增強槽線。

「槽前導引型態建立」，鄭明典表示，目前的駛流狀態有可能使颱風不再偏西走，可能再稍微偏南通過台灣，氣象署的颱風路徑預報已有反應了。

強對流海面通過，鄭明典表示，台灣東側海面持續有強回波發展，多數從海面通過，這是好現象。台東外海的回波往陸上移動的趨勢比較明顯，稍後還會有颱風雨帶接近，這部分需要注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

台灣東側海面持續有強回波發展，多數從海面通過，台東外海的回波往陸上移動的趨勢比較明顯。圖／取自鄭明典臉書
台灣東側海面持續有強回波發展，多數從海面通過，台東外海的回波往陸上移動的趨勢比較明顯。圖／取自鄭明典臉書

鳳凰颱風

延伸閱讀

海陸警齊發！「高雄、屏東」嚴加戒備 鄭明典：鳳凰類似2004年南瑪都

鄭明典：鳳凰颱風後面可能還有熱帶擾動

鳳凰颱風對流爆發 鄭明典：菲律賓恐大災難…對台威脅1因素稍降低

鳳凰颱風接近台灣時冷高壓明顯偏弱 鄭明典：可能會有高低層分離現象

相關新聞

新北達標 侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

中度颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。中...

鳳凰颱風海陸警 估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風持續減弱，不過目前強度仍是中度颱風。中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，中央氣象署預報員賴欣國說，...

鳳凰颱風可能再偏南通過台灣 鄭明典：強對流海面通過 將有雨帶接近

中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署表示，鳳凰颱風上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時11公里速度，...

陸預測鳳凰今晚轉向 明天下午在台灣西南部沿海登陸

大陸中央氣象台預估，鳳凰颱風將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，11日白天強度維持或略有增強，11日夜間開始逐...

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

鳳凰颱風逐步北轉撲台，根據美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測，鳳凰預計未來36到48小時內從台灣西南部沿岸登陸，預...

鳳凰颱風進逼 高屏陸警將再增台南台東 最快明午後登陸可能範圍曝

中央氣象署針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。