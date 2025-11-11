勿加深颱風假焦慮！粉專籲地方政府主動：是否停班課別問了才答覆

中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布中度颱風鳳凰的陸上颱風警報，各縣市於昨晚陸續發布停班停課資訊。有臉書粉專發文，指出部分地方政府在「是否停班停課」的資訊上不夠明確、主動，造成民眾無法即時獲得訊息，加深焦慮，呼籲應「強化停班停課資訊」，才能建立民眾與地方政府的信任。

粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」在臉書發文，表示地方政府應要強化「停班停課」的發布機制，在面對可能造成安全風險的天候和災害，各縣市停班停課的資訊發布，都要更加主動和明確，並且要透過政府的管道對外說明。

粉專指出，如果只在媒體詢問時才答覆，而不是透過地方首長官方社群與人事行政總處公告系統發布，民眾無法在第一時間即時取得準確的消息，恐怕會「加深社會的不確定感與焦慮」。

粉專呼籲，地方政府面對災害的威脅，發布的資訊應要透明、同步，而不是發布行政細節，才能使社會更加安定，並確保公共安全，「清晰且即時的傳遞訊息，才是建立信任與提升地方治理能力的關鍵」。

根據氣象署最新風雨預測，今天上午8時至明天上午8時，共有11縣市（新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、金門縣、澎湖縣）風力達到停班課標準；雨量預測部分，則有3縣市（宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區）達標，總計有14縣市風雨預測達到停班停課標準。