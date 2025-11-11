快訊

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

新北達標！侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

陸預測鳳凰今晚轉向 明天下午在台灣西南部沿海登陸

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，鳳凰颱風將於12日下午到晚上在台灣西南部沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台預估，鳳凰颱風將於12日下午到晚上在台灣西南部沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台網站）

大陸中央氣象台預估，鳳凰颱風將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，11日白天強度維持或略有增強，11日夜間開始逐漸轉向東北方向移動，強度逐漸減弱，並將於12日下午到晚上在台灣西南部沿海登陸，之後將迅速減弱。

根據大陸中央氣象台今日6時發布的颱風預警，今年第26號颱風「鳳凰」11日5時位於台灣鵝鑾鼻西南方約400公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有12級（35米/秒）。

大陸中央氣象台指出，受鳳凰颱風影響，今日8時到12日8時，台灣海峽、巴士海峽、南海東北部和中東部的風力可達9至11級，陣風12至13級，鳳凰中心經過的附近海域和地區風力可達12至13級，陣風14至15級。

此外，福建東南部、台灣東部和南部將有大到暴雨，其中台灣東北部和東南部地區有大暴雨（100至150毫米）。

鳳凰颱風

延伸閱讀

新北達標 侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

鳳凰颱風路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海 防大量致災雨

颱風鳳凰逼近 台中非洲豬瘟案場加固圍籬封閉防疫

鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

相關新聞

新北達標 侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

中度颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。中...

鳳凰颱風海陸警 估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風持續減弱，不過目前強度仍是中度颱風。中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，中央氣象署預報員賴欣國說，...

平溪線路基流失停駛 颱風來襲停班課...公路接駁今也暫停1天

台鐵平溪線三貂嶺站至大華站間邊坡滑動，望古站至嶺腳站間路基流失，明年1月30日前全區間停駛。因為鐵路運輸中斷，台鐵安排瑞...

大雷雨開轟綠島 持續至上午9時 慎防雷擊強陣風

中央氣象署發布台東縣綠島鄉大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風。

鳳凰颱風可能再偏南通過台灣 鄭明典：強對流海面通過 將有雨帶接近

中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署表示，鳳凰颱風上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時11公里速度，...

陸預測鳳凰今晚轉向 明天下午在台灣西南部沿海登陸

大陸中央氣象台預估，鳳凰颱風將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，11日白天強度維持或略有增強，11日夜間開始逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。