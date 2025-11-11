陸預測鳳凰今晚轉向 明天下午在台灣西南部沿海登陸

大陸中央氣象台預估，鳳凰颱風將以每小時10公里左右的速度向北偏東方向移動，11日白天強度維持或略有增強，11日夜間開始逐漸轉向東北方向移動，強度逐漸減弱，並將於12日下午到晚上在台灣西南部沿海登陸，之後將迅速減弱。

根據大陸中央氣象台今日6時發布的颱風預警，今年第26號颱風「鳳凰」11日5時位於台灣鵝鑾鼻西南方約400公里的南海東北部海面上，中心附近最大風力有12級（35米/秒）。

大陸中央氣象台指出，受鳳凰颱風影響，今日8時到12日8時，台灣海峽、巴士海峽、南海東北部和中東部的風力可達9至11級，陣風12至13級，鳳凰中心經過的附近海域和地區風力可達12至13級，陣風14至15級。

此外，福建東南部、台灣東部和南部將有大到暴雨，其中台灣東北部和東南部地區有大暴雨（100至150毫米）。