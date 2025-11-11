「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

鳳凰颱風逐步北轉撲台，根據美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預測，鳳凰預計未來36到48小時內從台灣西南部沿岸登陸，預測路徑將穿越中央山脈，屆時颱風結構可能受影響削弱，並繼續朝東北部方向移動後出海。

根據日本氣象廳，截至11日凌晨5時，鳳凰位於南海，以每小時約15公里的速度向北北西移動，整體路徑朝向台灣。目前中心氣壓975百帕，中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速45公尺。

JTWC在台灣時間凌晨5時發布預報指出，鳳凰預計在未來36到48小時內從台灣西南部沿岸登陸。登陸後，颱風中心預計將橫越中央山脈，受到高山地形強烈干擾，結構將迅速削弱。大約48小時後，鳳凰殘餘環流可能朝東北方向移動後出海。

根據JTWC，受到台灣地形影響，鳳凰可能明顯減弱甚至崩解，整體系統預計在72小時內完全消散。