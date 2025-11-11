新北達標！侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天上午8時至明天上午8時，共有11縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準；雨量預測部分，則有3縣市達標。總計有14縣市風雨預測達到停班停課標準。示意圖。圖／AI生成
中度颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。

中央氣象署針對高雄、屏東、恆春半島發布陸上警戒，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，預測未來18小時暴風圈就會逐漸接近到台灣陸地，未來隨著它逐漸北上，陸上警戒範圍可能增加台南、台東地區。颱風已經和東北季風有共伴效應的影響，迎風面北部、東半部地區有顯著降雨，沿海風力相當強勁，今天整天降雨比較明顯，明天隨著颱風逐漸接近之後，西半部陸地也要留意颱風帶來的影響。

根據氣象署最新風雨預測，今天上午8時至明天上午8時，共有11縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準；雨量預測部分，則有3縣市達標。總計有14縣市風雨預測達到停班停課標準。

風力預測達停班課標準地區有新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、金門縣、澎湖縣。24小時累積雨量達標有宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供

