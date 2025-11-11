鳳凰颱風進逼 高屏陸警將再增台南台東 最快明午後登陸可能範圍曝

中央氣象署針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。

陸上警戒：高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。降雨警戒：宜蘭縣。海上警戒：台灣海峽北部、台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，預測未來18小時暴風圈就會逐漸接近到台灣陸地，未來隨著它逐漸北上，陸上警戒範圍可能增加台南、台東地區。

她說，颱風已經和東北季風有共伴效應的影響，迎風面北部、東半部地區有顯著降雨，沿海風力相當強勁，今天整天降雨比較明顯，明天隨著颱風逐漸接近之後，西半部陸地也要留意颱風帶來的影響。

中颱鳳凰今天上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約370公里之處，以每小時11公里速度，向北北東進行。七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑60公里。

路徑方面，朱美霖表示，鳳凰颱風今天就會逐漸往北北東移動，過去一段時間強度有稍微減弱，雖然目前是中度颱風，預測未來在逐漸接近台灣西南方海域的過程，會逐漸減弱為輕度颱風。

鳳凰颱風接近陸地的時間點，她說，大致落在明天下午至傍晚左右，隨著它逐漸接近南部陸地，並在陸地上通過，到了周四清晨就會往東邊出海。這個路徑潛勢預測範圍還是包含不確定性，所以颱風雖然朝著台灣西南方海域接近，但是也要留意它在登陸的位置還是會有南北移動的情形，整個不確定性範圍也包含整個西半部地區到恆春半島，要多加注意最新預報資訊。

風浪方面，都已經相當強勁偏大。雨的部分，迎風面的北部、東半部地區之外，隨著颱風的環流逐漸接近，中南部降雨也會逐漸增多。

朱美霖表示，風力方面隨著東北季風吹拂，沿海的風力都相當強勁。屏東大漢山、恆春半島的九鵬、蘭嶼、澎湖的西嶼、金門的烏坵，都有12級強陣風。

其他各沿海地區10級強陣風，朱美霖表示，大台北山區、基隆附近、宜蘭北側，還有高山地區、恆春半島、澎湖、馬祖，都有比較強勁的風力。這樣的風力，東北風今天是比較持續的，明顯偏強。後續隨著颱風北上，風向上會略為轉變。

沿海已經有長浪，朱美霖表示，甚至有3至5米大浪，颱風逐漸接近過程，西南沿海的浪也會逐漸增大。龜山島、台東蘭嶼都已經有長浪發生，浪高來到接近3米或3米以上。東沙島因為比較接近颱風附近，已經有超過6米以上的巨浪。

浪高預測，朱美霖表示，今晚颱風附近3至4米以上浪高，隨著颱風北上，也會為西南沿海、東南部恆春半島、澎湖一帶，浪高會愈來愈高。今天白天浪高5至6米左右，明天下午到傍晚颱風會相當接近西南部陸地，屆時留意颱風帶來很明顯的大浪，可能會有暴潮的情形，沿海低窪地區民眾要多加留意。

朱美霖表示，颱風屆時的強度也是影響浪高的關鍵因素，持續注意颱風的強度變化。明天之後隨著颱風登陸，逐漸減弱，浪高有略為減少的趨勢。

風力預報趨勢，朱美霖說，東北風到今晚都是持續的情形，東半部風力比較沒這麼強。明天颱風北上，北風偏強區域往西邊退出去，沿海地區整體的風勢有稍微減小，但還是強勁的陣風。颱風明天下午到傍晚靠近西南部，整體風向轉為東南風，風力方面在南部沿海空曠地區會有比較強的風勢出現，雨勢也會略為增多。

朱美霖表示，明晚颱風登陸之後，整體強度減弱，風向上是台灣海峽偏北風，在台灣南側恆春半島一帶是偏西風的情形，屆時在東半部因為整個氣旋式的環流風場，為偏南風帶來沿海強風，所以明晚各沿海還是有9級左右的較強陣風。

氣象署發布陸上強風特報，西半部、恆春半島有8級左右強陣風，甚至雲林至台中、台南、高屏沿海地區，以及澎湖、馬祖有9至11級強陣風。

降雨趨勢，朱美霖表示，東北風持續吹拂，颱風的外圍環流帶來一波波降雨，所以基隆北海岸、宜蘭、花蓮雨勢上比較明顯，東南部也有東南風造成的降雨。今天大台北東半部的降雨相當明顯，這樣的共伴效應帶來強降雨主要在大台北山區、宜蘭和花蓮的山區，台東附近山區也有比較明顯的雨勢發生。

朱美霖說，隨著颱風逐漸北上，外圍的雲系會影響到中南部一帶，今晚雲林以南有降雨逐漸增多情形。明天白天颱風北上且在台灣附近有逐漸減弱情形，中南部還是要留意颱風附近帶來的降雨比前期明顯，這樣的短暫雨勢雖然時間可能不是很強，但要留意當中的短延時強降雨。

她表示，之後到了晚間，颱風往東北方向通過之後，西半部的風向轉為偏北風，迎風面的北部和基隆北海岸還是有比較大的雨勢，不過其他各地降雨呈現趨緩情形。

今天是共伴效應比較顯著的期間，朱美霖表示，在大台北、東半部嚴防豪雨，尤其山區可能出現豪雨等級以上降雨。至於東北風偏強的情形之下，沿海空曠地區的風勢可能來到9至11級強陣風，避免前往海邊活動。