跨區老師糾結「我要上班嗎?」颱風假不同調 北市回應了

台北市長蔣萬安昨晚宣布北市今天正常上班課，但桃園今天停班停課，有老師哀號，老師居住地放假，但任職的學校沒放，學生照樣要上學...，「請問老師該上班否，這是在考驗老師？」北市人事處表示，可比照所居住地區的機關學校，給予停止上班登記。

對於北北基桃停班課不同調，北市人事處表示，依天然災害停止上班及上課作業辦法第14條規定，公教員工居住地區的機關學校，經權責機關決定停止上班及上課，而其服務的機關學校所在地區仍照常上班及上課時，該公教員工比照所居住地區的機關學校，給予停止上班登記。

人事處表示，這是依教育部102年6月4日台教人(三)字第1020077060號函略以，天然災害停止上班、上課係由服務機關學校覈實以「停止上班」登記，不列入任何假別計算。