跨區老師糾結「我要上班嗎?」颱風假不同調 北市回應了
台北市長蔣萬安昨晚宣布北市今天正常上班課，但桃園今天停班停課，有老師哀號，老師居住地放假，但任職的學校沒放，學生照樣要上學...，「請問老師該上班否，這是在考驗老師？」北市人事處表示，可比照所居住地區的機關學校，給予停止上班登記。
對於北北基桃停班課不同調，北市人事處表示，依天然災害停止上班及上課作業辦法第14條規定，公教員工居住地區的機關學校，經權責機關決定停止上班及上課，而其服務的機關學校所在地區仍照常上班及上課時，該公教員工比照所居住地區的機關學校，給予停止上班登記。
人事處表示，這是依教育部102年6月4日台教人(三)字第1020077060號函略以，天然災害停止上班、上課係由服務機關學校覈實以「停止上班」登記，不列入任何假別計算。
北市教育局表示，教師若遇到居住地與服務學校所在地停課標準不同，應以居住地的停課公告為準，服務學校會據此給予停班（課）登記，爰其所遺課務應由學校處理，並由校方支付課務代理費或調補課事宜；若居住地與服務地都未停班，但上班途中經過的地區有停班，教師也可向學校申請停班（課）登記。
