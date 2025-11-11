鳳凰颱風海陸警 估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風持續減弱，不過目前強度仍是中度颱風。中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，中央氣象署預報員賴欣國說，最快今晚、周三清晨暴風圈有機會碰觸陸地，預估周三下午至晚間登陸南台灣，以高雄、屏東機率較大，最快周四清晨前後出海。

根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風昨晚11時中心位置在鵝鑾鼻西南方約380公里處，中心氣壓970百帕，近中心最大風速從每秒35公尺再減弱為每秒33公尺，瞬間最大陣風從每秒48公尺減弱為45公尺，但七級風暴風半徑仍維持250公里，十級風暴風半徑從90公里變為60公里。

鳳凰颱風預測以每小時11公里速度，向北北東進行，今天5時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方的170公里。根據最新資料顯示，鳳凰颱風暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東、恆春造成威脅。

氣象署今清晨5時也發布陸警，陸上警戒範圍包含高雄、屏東、恆春半島；海上警戒範圍為台灣海峽北部、台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

賴欣國表示，鳳凰颱風今可能減弱為輕颱，白天朝北慢慢轉北北東移動，北上速度比較慢一些，每小時大約10公里。

賴欣國說，預估鳳凰今晚至周三清晨，暴風圈有機會觸陸，周三下午至晚間可能登陸南台灣，「以高屏機率較大」，登陸時應該是輕颱下限強度；預估穿過台灣後會減弱為熱帶低壓，或穿過台灣到東半部外海變熱帶低壓，最快周四清晨前後出海。