海陸警齊發！「高雄、屏東」嚴加戒備 鄭明典：鳳凰類似2004年南瑪都

鳳凰颱風持續進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。中度颱風鳳凰今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約380公里之處，以每小時11公里速度，向北北東進行。

陸上警戒：高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。降雨警戒：宜蘭縣。海上警戒：台灣海峽北部、台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，2004年南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風，南瑪都也是在一個很大的低壓環流中發展起來。

颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市地區、台東縣地區、桃園市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北地區及新竹至南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：台北市、新北市、花蓮縣、台東縣。

颱風外圍環流影響及東北風明顯偏強，氣象署發布陸上強風特報，今天桃園市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。