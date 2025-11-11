快訊

鳳凰颱風路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海 防大量致災雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鳳凰颱風外圍環流受地形抬升，迎風面北部山區及東半部應防大量降雨致災。聯合報系資料照

鳳凰颱風目前仍為中度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。陸上警戒：高雄、屏東、恆春半島應嚴加戒備。降雨警戒：宜蘭縣。海上警戒：台灣海峽北部、台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島，海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，鳳凰颱風進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切的增大，強度將持續減弱。

關於颱風移動路徑，吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰颱風的系集平均路徑略為南修，在台灣西南方海面偏北轉西北，從台灣西南部進入，東部出海；各別模擬分散在兩側，顯示路徑的不確定性。中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰颱風路徑亦略為南修，不排除未來仍會在不確定性範圍內，繼續調整。

天氣影響方面，吳德榮表示，今天鳳凰颱風外圍環流受地形抬升，迎風面北部山區及東半部應防大量降雨致災；明天結構減弱中的鳳凰逐漸移入，帶來局部性豪雨及強風的威脅，仍應戒備。今、明兩天背風面偶有局部短暫乾熱的空檔出現。今天北部21至27度、中部21至33度、南部21至30度、東部21至27度。

吳德榮表示，周四鳳凰颱風持續減弱遠離，北部仍有局部雨，其他地區好轉。周五北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。周六、周日各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。下周一入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨擴大，氣溫下降，下周二將創入秋以來最低溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

