鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

鳳凰颱風逐漸接近，但其強度及路徑也略為修正，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，颱風強度有略為減弱，移動過程中也會持續減弱，此外，其行經路徑也略往東邊修正，修正位置從偏台南，改為到高屏附近；林秉煜說，若颱風預報行徑方向沒變，最快今天凌晨至上午發布陸警。

根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風昨晚11時中心位置在鵝鑾鼻西南方約440公里處，以每小時14公里速度，向北轉北北東進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速從每秒38公尺減弱為每秒35公尺，瞬間最大陣風從每秒48公尺減弱為45公尺，但七級風暴風半徑仍維持250公里，十級風暴風半徑90公里。

根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度略為減弱，預估強度不會再增強，且在移動過程中會有持續減弱趨勢，但對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽仍構成威脅。而海上警戒範圍除原先的巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽南部外，還擴大至台灣海峽北部，另也針對宜蘭發布超大豪雨特報。

林秉煜說，從潛勢預報來看。周三時颱風從台灣近海、再從南部逐步接近，但其路徑略往東邊修正一點，路徑路差從北邊陸地到南邊，也就是鵝鑾鼻到巴士海峽區域，其修正位置，「從偏台南到高屏附近」，這是略為修正情況，影響周三颱風接近甚至登陸過程，其強風及降雨情況。

林秉煜指出，周四白天颱風逐漸接近，過程中會影響南部沿海甚至近內陸，登陸過程中，屆時颱風偏向什麼地方，該縣市就會出現陣風9至12級，東半部風力會比周二更為明顯，因此提醒離島及各沿海地區民眾，需注意9至10級強陣風，周三颱風遠離仍要注意強風情況。

林秉煜表示，比起前一報，也就是昨晚8時40分資料，降雨熱區從花蓮擴大到宜蘭、甚至基隆北海岸，顯示共伴效應影響，大台北山區、東半部會有局部豪雨。

雨量預測部分，林秉煜說，未來24小時大台北山區、東半部地區，尤其宜花台東山區會有局部大豪雨，宜蘭山區會有超大豪雨，西半部山區有局部大雨，而西半部平地雖有降雨但不強，要等到周三颱風接近，屆時颱風靠近哪個地方、從哪個地方登陸，該地會有半天時間出現較強雨勢。

周三白天颱風接近過程，颱風中心最接近的地方，以及其外圍環流會對南部帶來明顯雨勢，東半部雨勢仍有，北台灣也要注意，颱風路徑是否會帶來明顯東北風，後續都還要觀察。

林秉煜最後提醒，如果颱風預報行徑方向沒變，最快周二凌晨至上午發布陸警。周二北東受到共伴效應影響有強降雨，尤其宜花、大台北、台東山區慎防豪雨以上等級降雨。

台灣周遭有3米以上大浪，南部、恆春半島、東南部（蘭嶼綠島）、澎湖注意5至6米以上巨浪；各沿海空曠地區留意強風，將陸續出現9至12級強陣風，中南部風雨視颱風路徑及強度而定。