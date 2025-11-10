花蓮馬太鞍溪湧泥流 萬榮夜驚魂

鳳凰颱風逼進，花蓮昨晚雨勢轉大，馬太鞍溪水位上升，疑似堤防擋不住大水，萬榮鄉明利村馬太鞍聚會所周遭出現泥流，安全島幾乎看不見，水勢半小時內退去。光復、鳳林和萬榮撤離近五千人，許多人清空一樓才離去。

陳姓災民說，上次家中一樓被洪水沖個精光，這次全搬上樓，「再被淹就是命」。劉姓災民說，之前真的被水災嚇到，這次大家比較有警覺，陳姓婦人說，好不容易整理好家園，感覺做白工，非常憂心。光復鄉大同村長邱金仲說，全村位在低窪處都要撤離或依親，他提醒村民要把所需物品及藥品裝進避難包內。

林保署花蓮分署昨上午發布紅色警戒，隨即啟動撤離作業，下午安排六輛遊覽車與十輛軍卡車支援撤離；警車也到各村廣播宣導，若住戶不在家，則在門外張貼警示要求撤離，選擇依親須簽切結，共撤離光復鄉四七三三人、鳳林鎮一五七人、萬榮廿人。

花蓮縣政府上午緊急召開整備會議，縣長徐榛蔚與中央視訊連線。徐說，鳳凰颱風帶來強降雨，光復、萬榮與鳳林等地均屬紅色警戒區，縣府已啟動一級災害應變中心，強制撤離。

「目前最迫切問題是內水排不出」徐榛蔚強調，已請第九河川局全力疏濬光復溪及馬太鞍溪，呼籲中央正視並加速處理堰塞湖的工程問題，才能解決鄉親每逢豪雨就撤離的困境。

林保署花蓮分署指出，根據監測，馬太鞍溪堰塞湖湖區面積十二點六公頃、蓄水量約一四九點二萬噸，颱風期間若降雨集中，仍有潰決風險。先前曾評估若再形成堰塞湖，蓄水量可能達一千五百噸，約目前堰塞湖的十倍。

內政部長劉世芳在連線會議中表示，堰塞湖問題，中央團隊正加緊研擬科技與工程方案，同時動員國軍與中央資源，全力支援地方度過風雨考驗。