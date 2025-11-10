快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮馬太鞍溪湧泥流 萬榮夜驚魂

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方昨天協助長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方昨天協助長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供

鳳凰颱風逼進，花蓮昨晚雨勢轉大，馬太鞍溪水位上升，疑似堤防擋不住大水，萬榮鄉明利村馬太鞍聚會所周遭出現泥流，安全島幾乎看不見，水勢半小時內退去。光復、鳳林和萬榮撤離近五千人，許多人清空一樓才離去。

陳姓災民說，上次家中一樓被洪水沖個精光，這次全搬上樓，「再被淹就是命」。劉姓災民說，之前真的被水災嚇到，這次大家比較有警覺，陳姓婦人說，好不容易整理好家園，感覺做白工，非常憂心。光復鄉大同村長邱金仲說，全村位在低窪處都要撤離或依親，他提醒村民要把所需物品及藥品裝進避難包內。

林保署花蓮分署昨上午發布紅色警戒，隨即啟動撤離作業，下午安排六輛遊覽車與十輛軍卡車支援撤離；警車也到各村廣播宣導，若住戶不在家，則在門外張貼警示要求撤離，選擇依親須簽切結，共撤離光復鄉四七三三人、鳳林鎮一五七人、萬榮廿人。

花蓮縣政府上午緊急召開整備會議，縣長徐榛蔚與中央視訊連線。徐說，鳳凰颱風帶來強降雨，光復、萬榮與鳳林等地均屬紅色警戒區，縣府已啟動一級災害應變中心，強制撤離。

「目前最迫切問題是內水排不出」徐榛蔚強調，已請第九河川局全力疏濬光復溪及馬太鞍溪，呼籲中央正視並加速處理堰塞湖的工程問題，才能解決鄉親每逢豪雨就撤離的困境。

林保署花蓮分署指出，根據監測，馬太鞍溪堰塞湖湖區面積十二點六公頃、蓄水量約一四九點二萬噸，颱風期間若降雨集中，仍有潰決風險。先前曾評估若再形成堰塞湖，蓄水量可能達一千五百噸，約目前堰塞湖的十倍。

內政部長劉世芳在連線會議中表示，堰塞湖問題，中央團隊正加緊研擬科技與工程方案，同時動員國軍與中央資源，全力支援地方度過風雨考驗。

鳳凰颱風

延伸閱讀

助花蓮光復受災戶重建 北市府與民團贈再生家具

颱風鳳凰逼近 花蓮縣8700多名保全戶撤離避難

鳳凰颱風帶來雨勢…花蓮馬太鞍溪水位上漲 臨時便道下午4時30分起封閉

鳳凰颱風逼近…馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 3鄉鎮撤離近5千人

相關新聞

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

鳳凰颱風逐漸接近，但其強度及路徑也略為修正，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，颱風強度有略為減弱，移動過程中也會持續...

颱風鳳凰北轉直撲台 東北部提防共伴豪雨

鳳凰颱風北轉直撲台灣，中央氣象署今上午將發布陸上警報，颱風預估周三晚間前後從中南部登陸。受到颱風外圍環流及東北季風共伴影...

鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

受颱風鳳凰與東北季風共伴效應影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪的溪底涵管便道部分已遭暴漲溪水淹沒，漫淹至台9線231k處。縣長...

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

鳳凰颱風來襲，新北市晚間8時宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學...

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明天停止上班、上課。大批網友湧入臉書喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的...

蔣萬安宣布明上班上課 網怒轟：咕嚕咕嚕 說好的北北基桃生活圈呢？

鳳凰颱風進逼，台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。