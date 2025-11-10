快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風鳳凰北轉直撲台 東北部提防共伴豪雨

聯合報／ 記者胡瑞玲、地方社會中心／連線報導

鳳凰颱風北轉直撲台灣，中央氣象署今上午將發布陸上警報，颱風預估周三晚間前後從中南部登陸。受到颱風外圍環流及東北季風共伴影響，台灣多地有短延時強降雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖集水區未來廿四小時累積降雨預測達四○二毫米，雨勢驚人。桃園市、宜蘭、花蓮、澎湖縣宣布今天停止上班上課。

另北市士林八個里、北投四個里，以及新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林、烏來等鄰近山區的行政區均停班停課。台東縣政府依「災害防救法」畫定向陽山至大武山及蘭嶼、綠島沿岸為限制區，昨下午禁止登山、溯溪、戲水等活動。

桃園市長張善政表示，沿海與山區已達停班停課標準，平地風力也面臨陣風十級、平均風力七級，考量跨區移動困難與父母安排子女照護等問題，決定全市停止上班上課。

氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風昨晚八時中心位置在鵝鑾鼻南南西方約四七○公里處，以每小時十三公里速度，向北轉北北東進行，七級風暴風半徑二五○公里，十級風暴風半徑九十公里。

氣象預報中心科長林秉煜表示，受到颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北山區、新北山區、宜蘭、花蓮、台東山區有局部豪雨或大雨，新北、台東、桃園山區、屏東山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北，以及新竹至南投、高雄山區有局部大雨。

此外，台中、屏東、澎湖、馬祖局部地區有平均風九級以上或陣風十一級以上發生機率，基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉縣、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、金門局部地區有平均風六級以上或陣風八級以上發生機率。

林秉煜表示，大台北、東半部今天降雨明顯；周二晚間至周三白天，其共伴效應北抬較遠海面，東半部降雨會緩和，但颱風外圍環流仍會為東半部帶來降雨。周三白天南部有強降雨，隨著颱風遠離，其降雨強度也會逐漸緩和；林秉煜說，氣象署預測，颱風將於周三以輕度颱風之姿登陸中南部，登陸地點仍需觀察。

鳳凰颱風

延伸閱讀

颱風鳳凰將至 高雄輕軌完成防颱整備

13縣市發布豪雨特報影響到明晚 宜蘭驚見超大豪雨「下到紫爆」

鳳凰颱風恐為南橫山區帶來豪雨 台東向陽至初來今晚10時封路

颱風鳳凰逼近 花蓮縣8700多名保全戶撤離避難

相關新聞

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

鳳凰颱風逐漸接近，但其強度及路徑也略為修正，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，颱風強度有略為減弱，移動過程中也會持續...

颱風鳳凰北轉直撲台 東北部提防共伴豪雨

鳳凰颱風北轉直撲台灣，中央氣象署今上午將發布陸上警報，颱風預估周三晚間前後從中南部登陸。受到颱風外圍環流及東北季風共伴影...

鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

受颱風鳳凰與東北季風共伴效應影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪的溪底涵管便道部分已遭暴漲溪水淹沒，漫淹至台9線231k處。縣長...

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

鳳凰颱風來襲，新北市晚間8時宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學...

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明天停止上班、上課。大批網友湧入臉書喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的...

蔣萬安宣布明上班上課 網怒轟：咕嚕咕嚕 說好的北北基桃生活圈呢？

鳳凰颱風進逼，台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。