颱風鳳凰北轉直撲台 東北部提防共伴豪雨

鳳凰颱風北轉直撲台灣，中央氣象署今上午將發布陸上警報，颱風預估周三晚間前後從中南部登陸。受到颱風外圍環流及東北季風共伴影響，台灣多地有短延時強降雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖集水區未來廿四小時累積降雨預測達四○二毫米，雨勢驚人。桃園市、宜蘭、花蓮、澎湖縣宣布今天停止上班上課。

另北市士林八個里、北投四個里，以及新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林、烏來等鄰近山區的行政區均停班停課。台東縣政府依「災害防救法」畫定向陽山至大武山及蘭嶼、綠島沿岸為限制區，昨下午禁止登山、溯溪、戲水等活動。

桃園市長張善政表示，沿海與山區已達停班停課標準，平地風力也面臨陣風十級、平均風力七級，考量跨區移動困難與父母安排子女照護等問題，決定全市停止上班上課。

氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風昨晚八時中心位置在鵝鑾鼻南南西方約四七○公里處，以每小時十三公里速度，向北轉北北東進行，七級風暴風半徑二五○公里，十級風暴風半徑九十公里。

氣象預報中心科長林秉煜表示，受到颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北山區、新北山區、宜蘭、花蓮、台東山區有局部豪雨或大雨，新北、台東、桃園山區、屏東山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北，以及新竹至南投、高雄山區有局部大雨。

此外，台中、屏東、澎湖、馬祖局部地區有平均風九級以上或陣風十一級以上發生機率，基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉縣、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、金門局部地區有平均風六級以上或陣風八級以上發生機率。

林秉煜表示，大台北、東半部今天降雨明顯；周二晚間至周三白天，其共伴效應北抬較遠海面，東半部降雨會緩和，但颱風外圍環流仍會為東半部帶來降雨。周三白天南部有強降雨，隨著颱風遠離，其降雨強度也會逐漸緩和；林秉煜說，氣象署預測，颱風將於周三以輕度颱風之姿登陸中南部，登陸地點仍需觀察。