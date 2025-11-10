新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

鳳凰颱風來襲，新北市晚間8時宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。有民眾湧入侯友宜臉書要他「10點再告訴我們正確決定」，深坑、汐止風雨不小，民眾覺得被遺漏也反彈。

新北市府晚間8時指出，新北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，宣布明天除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。

消息一出，民眾湧入侯友宜臉書哀嚎，並留言「咕嚕咕嚕」，也有網友說「我沒有想到竟然可以有比『正常上班上課』還爛的答案」。

也有住新店民眾看著隔壁烏來區放假，留言表示「新店在下面一點點也可以放了吧」、「我家離烏來碑界5分鐘。我想還是認命吧」，也有汐止網友說「我真的對你很失望，我汐止今天回家被風刮著跑，桃園都放假了，您可以不坐車去上班嗎？」

還有網友說「桃園放新北不放？我就問新北是什麼很賤的人嗎？」，也有學生說「明天課表超爛的」。

侯友宜透過臉書表示，根據氣象署預報，以及天氣風險公司和台大團隊分析顯示，受共伴效應影響，新北市從今晚開始會有明顯風雨，市府團隊全面戒備，特別針對山坡地、沿海及低窪地區預先部署防災工作。請市民朋友避免前往山區與海邊，外出留意交通狀況，安全最重要。