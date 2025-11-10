鳳凰颱風接近中...豪雨狂炸北東「宜蘭驚現超大豪雨」 周三登陸中南部

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚至明天北東有豪雨以上降雨，尤其宜蘭山區會有超大豪雨等級以上降雨需嚴加注意。聯合報系資料照
隨著鳳凰颱風逐漸接近，各地風雨也持續增強，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今晚至明天北東有豪雨以上降雨，尤其宜蘭山區會有超大豪雨等級以上降雨需嚴加注意，鳳凰颱風預估周三晚間前後，以輕度颱風之姿從中南部登陸，登陸後其強度會持續減弱，預估周四上午往琉球海域移動， 並逐漸減弱變成熱帶性低氣壓，甚至是溫帶氣旋。

根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今晚8時中心位置在鵝鑾鼻南南西方約470公里處，以每小時13公里速度，向北轉北北東進行，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑90公里。

目前海上警戒範圍包含東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備，另外宜蘭也須慎防降雨警戒。

林秉煜說，受到颱風外圍環流及東北季風影響，今晚至明天宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北山區、新北山區、宜蘭、花蓮、台東山區有局部豪雨或大雨，新北、台東、桃園山區、屏東山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，基隆、台北，以及新竹至南投、高雄山區有局部大雨。

此外，今晚至明天，台中、屏東、澎湖、馬祖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發收機率，基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉縣、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東（含蘭嶼綠島）、金門局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

林秉煜表示，今晚至明天清晨，大台北、東半部降雨明顯；明晚至周三白天，東半部降雨逐漸趨緩；周二晚間至周三白天，颱風逐漸接近中，其共伴效應北抬，東半部降雨會緩和，但颱風外圍環流仍對東半部帶來降雨，中南部也有雨。

周三白天南部開始降雨，但這樣的強降雨持續半天後，隨著颱風遠離，南部降雨也會逐漸緩和；林秉煜說，氣象署預測，颱風將於周三以輕度颱風之姿登陸中南部，但登陸地點仍需觀察。

鳳凰颱風 豪雨 宜蘭 氣象署

