颱風鳳凰海警持續 東北季風共伴宜蘭列降雨警戒

氣象署晚間持續發布颱風鳳凰海警，海上警戒區為東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，由於東北季風共伴，今晚至明天宜蘭山區雨量上看超大豪雨等級，宜蘭縣列為降雨警戒區。

中央氣象署今天晚間持續發布颱風鳳凰海上颱風警報。晚間8時鳳凰中心位置在北緯18.3度，東經118.5度，即在鵝鑾鼻的南南西方約470公里處，以每小時13公里速度，向北轉北北東進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。

海上警戒區為東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部；另外宜蘭縣則列為降雨警戒區，今晚至明天宜蘭山區防局部大豪雨（24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上）或超大豪雨（24小時累積雨量達500毫米以上）。

氣象署科長林秉煜晚間在記者會中表示，今晚至明天颱風外圍環流及東北季風影響，東半部、大台北山區都可能會有持續降雨，宜花地區、台東山區有局部豪雨或大豪雨。

林秉煜指出，今晚至明天白天東半部降雨明顯；明晚至12日白天，因鳳凰接近，共伴效應範圍北抬到海面上，東半部降雨會逐漸緩和，但颱風外圍環流仍對東半部、中南部帶來降雨，易有局部豪雨發生；13日颱風逐漸遠離，中部以北、宜蘭、恆春半島仍有局部陣雨，其中北部易有較大雨勢。

林秉煜補充，目前預估12日白天鳳凰有機會在中部或南部登陸，但路徑上仍有不確定性，需要持續觀察，強降雨的地區也會依路徑不同而不同。

根據氣象署統計，今天截至晚間8時30分，累積雨量較大地區包含宜蘭縣西帽山已達248.5毫米、台東縣蘭嶼鄉186毫米、新北市瑞芳區185毫米、台北市擎天崗173.5毫米。

林秉煜提醒，隨著颱風逐漸接近，南部、恆春半島、東南部及澎湖可能會有5至6公尺以上巨浪；各沿海空曠地區留意強陣風，特別在颱風近中心風力可能達9至12級，12日若颱風在中南部地區登陸要特別防範。