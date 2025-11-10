颱風鳳凰海警持續 東北季風共伴宜蘭列降雨警戒

快訊

中央社／ 台北10日電
氣象署表示，今晚至明天颱風外圍環流及東北季風影響，東半部、大台北山區都可能會有持續降雨，宜花地區、台東山區有局部豪雨或大豪雨。聯合報系資料照片
氣象署晚間持續發布颱風鳳凰海警，海上警戒區為東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部，由於東北季風共伴，今晚至明天宜蘭山區雨量上看超大豪雨等級，宜蘭縣列為降雨警戒區。

中央氣象署今天晚間持續發布颱風鳳凰海上颱風警報。晚間8時鳳凰中心位置在北緯18.3度，東經118.5度，即在鵝鑾鼻的南南西方約470公里處，以每小時13公里速度，向北轉北北東進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。

海上警戒區為東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部；另外宜蘭縣則列為降雨警戒區，今晚至明天宜蘭山區防局部大豪雨（24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上）或超大豪雨（24小時累積雨量達500毫米以上）。

氣象署科長林秉煜晚間在記者會中表示，今晚至明天颱風外圍環流及東北季風影響，東半部、大台北山區都可能會有持續降雨，宜花地區、台東山區有局部豪雨或大豪雨。

林秉煜指出，今晚至明天白天東半部降雨明顯；明晚至12日白天，因鳳凰接近，共伴效應範圍北抬到海面上，東半部降雨會逐漸緩和，但颱風外圍環流仍對東半部、中南部帶來降雨，易有局部豪雨發生；13日颱風逐漸遠離，中部以北、宜蘭、恆春半島仍有局部陣雨，其中北部易有較大雨勢。

林秉煜補充，目前預估12日白天鳳凰有機會在中部或南部登陸，但路徑上仍有不確定性，需要持續觀察，強降雨的地區也會依路徑不同而不同。

根據氣象署統計，今天截至晚間8時30分，累積雨量較大地區包含宜蘭縣西帽山已達248.5毫米、台東縣蘭嶼鄉186毫米、新北市瑞芳區185毫米、台北市擎天崗173.5毫米。

林秉煜提醒，隨著颱風逐漸接近，南部、恆春半島、東南部及澎湖可能會有5至6公尺以上巨浪；各沿海空曠地區留意強陣風，特別在颱風近中心風力可能達9至12級，12日若颱風在中南部地區登陸要特別防範。

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

颱風鳳凰將至 高雄輕軌完成防颱整備

13縣市發布豪雨特報影響到明晚 宜蘭驚見超大豪雨「下到紫爆」

颱風鳳凰逼近 花蓮縣8700多名保全戶撤離避難

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

鳳凰颱風來襲，新北市晚間8時宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學...

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明天停止上班、上課。大批網友湧入臉書喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的...

鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

受颱風鳳凰與東北季風共伴效應影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪的溪底涵管便道部分已遭暴漲溪水淹沒，漫淹至台9線231k處。縣長...

蔣萬安宣布明上班上課 網怒轟：咕嚕咕嚕 說好的北北基桃生活圈呢？

鳳凰颱風進逼，台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區...

北市也宣布了！明正常上班課 士林北投12里停班課

臺北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，於晚上8時宣布明（11/11）日除士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、...

鳳凰颱風來襲 桃園明停班停課

鳳凰颱風今明北轉逐漸接近中，桃園市政府晚間宣布，根據氣象預報，受颱風影響，平地與山區明日因風力皆達停止上班上課標準，明日...

