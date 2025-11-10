快訊

市長好帥！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步

鳳凰颱風暴雨襲花蓮 馬太鞍溪水漫淹台9線231K

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明停止上班上課一日。大批網友也湧入臉書大讚。本報資料照
受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明停止上班上課一日。大批網友也湧入臉書大讚。本報資料照

鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明天停止上班、上課。大批網友湧入臉書喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的男人」、「太難得了，善政居然放假」、「一度以為是改圖」、「驚不驚喜、意不意外」。

編輯推薦

張善政表示，根據氣象預報顯示，沿海與山區已達停班停課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的嚴峻情況。市府考量跨區移動困難與父母安排子女照護等問題，決定明日全市停止上班上課。

鳳凰颱風預計將持續影響台灣地區。張善政提醒市民朋友，應提早做好防颱準備，非必要避免外出，更不可前往山區和沿海等危險地區。若發現相關災情，可撥打119或1999進行通報。市府表示，將持續密切關注颱風動態，隨時因應相關狀況，確保市民安全。

網友也湧入張善政的臉書留言「太難得了善政居然放假，好感動」、「體察民意的政策」、「市長表現很好，下次繼續加油，抱歉之前對你惡言相向，愛你」、「颳風下雨還要帶小孩上課真的是太危險了，謝謝市長」。

鳳凰颱風 張善政 停班停課

延伸閱讀

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

今晚至明雨增強！桃園颱風假有望？張善政曝停班課機率

鳳凰颱風來襲 桃園放假與否？張善政5點主持防災會議

2026開打？王義川喊先談市政 張善政：桃園需要建設而非意識形態

相關新聞

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

鳳凰颱風來襲，新北市晚間8時宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學...

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明天停止上班、上課。大批網友湧入臉書喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的...

鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

受颱風鳳凰與東北季風共伴效應影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪的溪底涵管便道部分已遭暴漲溪水淹沒，漫淹至台9線231k處。縣長...

蔣萬安宣布明上班上課 網怒轟：咕嚕咕嚕 說好的北北基桃生活圈呢？

鳳凰颱風進逼，台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區...

北市也宣布了！明正常上班課 士林北投12里停班課

臺北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，於晚上8時宣布明（11/11）日除士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、...

鳳凰颱風來襲 桃園明停班停課

鳳凰颱風今明北轉逐漸接近中，桃園市政府晚間宣布，根據氣象預報，受颱風影響，平地與山區明日因風力皆達停止上班上課標準，明日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。