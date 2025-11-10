市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明天停止上班、上課。大批網友湧入臉書喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的男人」、「太難得了，善政居然放假」、「一度以為是改圖」、「驚不驚喜、意不意外」。

張善政表示，根據氣象預報顯示，沿海與山區已達停班停課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的嚴峻情況。市府考量跨區移動困難與父母安排子女照護等問題，決定明日全市停止上班上課。

鳳凰颱風預計將持續影響台灣地區。張善政提醒市民朋友，應提早做好防颱準備，非必要避免外出，更不可前往山區和沿海等危險地區。若發現相關災情，可撥打119或1999進行通報。市府表示，將持續密切關注颱風動態，隨時因應相關狀況，確保市民安全。

網友也湧入張善政的臉書留言「太難得了善政居然放假，好感動」、「體察民意的政策」、「市長表現很好，下次繼續加油，抱歉之前對你惡言相向，愛你」、「颳風下雨還要帶小孩上課真的是太危險了，謝謝市長」。