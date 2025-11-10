颱風鳳凰逼近 玉山太魯閣雪霸國家公園禁止入園

颱風鳳凰逼近，內政部國家公園署表示，玉山、太魯閣及雪霸國家公園今天下午5時30分已公告全面禁止進入生態保護區，呼籲民眾在豪雨或颱風期間暫緩進入各國家公園山區及濱海地區，以確保安全。

國家公園署今天透過新聞稿表示，因應颱風鳳凰海上警報發布，玉山、太魯閣及雪霸國家公園已於今天下午5時30分同步公告全面禁止進入生態保護區，並連繫已入山的民眾儘速下山，或在山屋等安全區域就地避難。

國家公園署表示，高山型國家公園在海上颱風警報發布期間已啟動應變，濱海型國家公園也因應當地海象狀況插設警示旗幟限制水上活動。

國家公園署呼籲，民眾在颱風時期以安全為首做考量，持續關注中央氣象署、各國家公園官網、登山申請一站式服務網或臉書專頁等公告資訊，謹慎評估登山及水域遊憩風險，提前做好防颱準備。