鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

受颱風鳳凰與東北季風共伴效應影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪的溪底涵管便道部分已遭暴漲溪水淹沒，漫淹至台9線231k處。縣長徐榛蔚晚上至現場了解災情，因交通管制區域擴大至台9線231k處，提醒鄉親非必要切勿靠近，配合交通管制。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，溢淹範圍已有擴大趨勢，立即調集大型機具前往搶救災及支援撤離工作，並將北端管制點（鳳林端）移往北延伸2.4公里至台9線228k+500處，南端管制點（光復端）則維持於台9線236k+500。

針對網路傳言有機車被沖進泥流，東區養護工程分局指出，馬太鞍便道目前是溢淹狀況，尚未有沖垮情形，且已於下午4時30分預警性封橋，所以並沒有過橋機車被沖入泥流情事。