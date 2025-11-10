快訊

蔣萬安宣布明上班上課 網怒轟：咕嚕咕嚕 說好的北北基桃生活圈呢？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區12個里，停止上班上課、其餘地區正常上班上課。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區12個里，停止上班上課、其餘地區正常上班上課。圖／引用自蔣萬安臉書

鳳凰颱風進逼，台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區12個里，停止上班上課、其餘地區正常上班上課。

不過因桃園停班課，北北基桃生活圈的北市卻多數區正常上班課。蔣萬安臉書短短不到半小時，湧入數千則留言，網友哀號「北北基桃不是共同體？桃園放了欸，說好的北北基桃呢？」還有網友要蔣萬安「學學善政吧！」並轟「咕嚕咕嚕、蔣不聽」、「台北市明天一定被罵爆。」

蔣萬安今天在臉書表示，根據中央氣象署及台大氣象團隊預報資料，陽明山部分區域風雨已達停班停課標準，包含士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里以及北投區湖山里、湖田里、泉源里、大屯里，明天停止停班停課。

蔣也提到今天一早，他到台北市災害應變中心（EOC），主持防颱整備會議，下午再到士林區了解菁山路邊坡整治情形，確保各項防颱準備工作確實，我也已經指示市府各單位嚴陣以待，守護市民安全。

蔣萬安也指示工務局、公園處針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木進行巡檢修剪及維護；大地處加強山坡地整治及巡檢，完成土石流潛勢溪流、沉砂池清疏；工務局、環保局提前安排人力、車輛和設備，即時應變、復舊；都發局，確保各建築與施工廠商加強穩固工地圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施。

另外，蔣也指示交通局、水利處，加強宣導民眾遠離河川，隨時留意水情資訊，宣導堤外停車的車主做好駛離準備；教育局則要求各學校加強穩固校園樹木；勞動局會加強督導高處作業安全，必要時依規定停止作業；環保局持續清理溝渠、排水系統，避免雜物堆積導致積水。

蔣說，市府團隊會隨時待命，也提醒市民朋友注意自身安全，有任何狀況請通報1999市民專線，和我們一起守護台北市！

