北北基桃不同調 4縣市僅桃園全面停班課

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
鳳凰颱風來襲，「北北基桃」生活圈再度不同步。颱風示意圖。圖／AI生成
鳳凰颱風來襲，「北北基桃」生活圈再度不同步。台北市晚間宣布陽明山區12個里，停止上班上課、其餘地區正常上班上課；新北市除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課；基隆市正常上班上課；桃園市則是停止上班上課。

台北市長蔣萬安在臉書上表示，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，因此11日陽明山區12個里，停止上班上課、其餘地區正常上班上課。

他解釋，據中央氣象署及臺大氣象團隊預報資料，陽明山部分區域風雨已達停班停課標準，包含士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里以及北投區湖山里、湖田里、泉源里、大屯里，11日停止停班停課。

新北市政府表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，於晚上8時宣布11日除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。

