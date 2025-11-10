聽新聞
0:00 / 0:00
基市明天上班上課 謝國樑：雨勢非常大 民眾要做好防颱
基隆市政府今晚表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，基隆明天照常上班及上課。
鳳凰颱風進逼台灣，全台嚴陣以待。基隆市長謝國樑今天下午2時前往興隆街落石現場，聽取工務處簡報搶修進度，指示工務處、交通處和暖暖區公所，持續觀察邊坡動態。
謝國樑表示，鳳凰颱風雖從台灣西南部登陸，但基隆地區雨勢會非常的大，呼籲民眾做好防颱準備，市府也會盡力把防災工作做好。
市府團隊下午5時在災害應變中心召開準備會議，謝國樑預告今晚8時決定是否停班停課。
市府宣布明天照常上班上課後，謝國樑也在臉書貼文，明天正常上班上課，請市民朋友注意天氣變化，外出時留意強風與降雨，保持警覺、平安出門。市府持續與氣象單位保持聯繫，即時掌握颱風動態。有任何災情，民眾可撥打119或通報1999，市府團隊將隨時待命，確保市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言