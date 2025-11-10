基市明天上班上課 謝國樑：雨勢非常大 民眾要做好防颱

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府今天下午5時在災害應變中心召開準備會議，市長謝國樑預告今晚8時決定是否停班停課。記者邱瑞杰／攝影
基市府今天下午5時在災害應變中心召開準備會議，市長謝國樑預告今晚8時決定是否停班停課。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今晚表示，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，基隆明天照常上班及上課。

鳳凰颱風進逼台灣，全台嚴陣以待。基隆市長謝國樑今天下午2時前往興隆街落石現場，聽取工務處簡報搶修進度，指示工務處、交通處和暖暖區公所，持續觀察邊坡動態。

謝國樑表示，鳳凰颱風雖從台灣西南部登陸，但基隆地區雨勢會非常的大，呼籲民眾做好防颱準備，市府也會盡力把防災工作做好。

市府團隊下午5時在災害應變中心召開準備會議，謝國樑預告今晚8時決定是否停班停課。

市府宣布明天照常上班上課後，謝國樑也在臉書貼文，明天正常上班上課，請市民朋友注意天氣變化，外出時留意強風與降雨，保持警覺、平安出門。市府持續與氣象單位保持聯繫，即時掌握颱風動態。有任何災情，民眾可撥打119或通報1999，市府團隊將隨時待命，確保市民安全。

基隆市興隆街邊坡7日發生落石，道路封閉。市長謝國樑（左二）今天到現場，聽取工務處長簡翊哲（左一）簡報搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
基隆市興隆街邊坡7日發生落石，道路封閉。市長謝國樑（左二）今天到現場，聽取工務處長簡翊哲（左一）簡報搶修進度。記者邱瑞杰／攝影

