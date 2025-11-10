快訊

南投縣未列颱風警戒區 明天正常上班上課

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣雖未納入警戒區，縣府仍嚴陣以待，密切注意颱風動態，提醒民眾應慎防強風豪雨帶來災害，示意圖。記者黃仲裕／攝影
南投縣雖未納入警戒區，縣府仍嚴陣以待，密切注意颱風動態，提醒民眾應慎防強風豪雨帶來災害，示意圖。記者黃仲裕／攝影

鳳凰颱風襲台，根據氣象署今晚間公布最新風雨預測，明天有12縣市風力或雨量預估達停班課標準，但停班課以各縣市政府公布為準。南投縣政府表示，由於南投縣未列入警戒區，不符合停班課標準，明天（11日）日照常上班、照常上課。

南投縣雖未納入警戒區，縣府仍嚴陣以待，縣長許淑華今已指示各局處，依中央保全戶調查規畫，權衡風險，做好最佳疏散安置措施；並責成強化縣府、公所及中央三方橫向聯繫，超前部署，提前進駐機具搶險，做好防颱整備。

許淑華也要求局處及民眾，密切注意颱風動態，應慎防強風豪雨帶來災害，提前落實防颱措施，務求完善及提高防颱意識，以達防颱減災目標，尤其低窪地區及土石流潛勢區務必做好準備，並避免前往山區、溪谷，以確保生命財產安全。

新北7區放颱風假 民湧侯友宜臉書：明天你出來走走

鳳凰颱風來襲，新北市晚間8時宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區停止上班及上課外，其餘各機關學...

市長好帥喔！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

受鳳凰颱風影響，桃園市長張善政稍早宣布，桃園市明天停止上班、上課。大批網友湧入臉書喊「市長我愛你」、「你是最帥、最瀟灑的...

鳳凰颱風暴雨襲花蓮！馬太鞍溪水漫淹台9線231K 公路局北移管制點搶災

受颱風鳳凰與東北季風共伴效應影響，花蓮下起大雨，馬太鞍溪的溪底涵管便道部分已遭暴漲溪水淹沒，漫淹至台9線231k處。縣長...

蔣萬安宣布明上班上課 網怒轟：咕嚕咕嚕 說好的北北基桃生活圈呢？

鳳凰颱風進逼，台北市長蔣萬安宣布，台北市雖未列入陸上警報範圍，但陽明山區域預估達停班停課標準，明天（11/11）陽明山區...

北市也宣布了！明正常上班課 士林北投12里停班課

臺北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，於晚上8時宣布明（11/11）日除士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、...

鳳凰颱風來襲 桃園明停班停課

鳳凰颱風今明北轉逐漸接近中，桃園市政府晚間宣布，根據氣象預報，受颱風影響，平地與山區明日因風力皆達停止上班上課標準，明日...

