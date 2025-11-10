聽新聞
南投縣未列颱風警戒區 明天正常上班上課
鳳凰颱風襲台，根據氣象署今晚間公布最新風雨預測，明天有12縣市風力或雨量預估達停班課標準，但停班課以各縣市政府公布為準。南投縣政府表示，由於南投縣未列入警戒區，不符合停班課標準，明天（11日）日照常上班、照常上課。
南投縣雖未納入警戒區，縣府仍嚴陣以待，縣長許淑華今已指示各局處，依中央保全戶調查規畫，權衡風險，做好最佳疏散安置措施；並責成強化縣府、公所及中央三方橫向聯繫，超前部署，提前進駐機具搶險，做好防颱整備。
許淑華也要求局處及民眾，密切注意颱風動態，應慎防強風豪雨帶來災害，提前落實防颱措施，務求完善及提高防颱意識，以達防颱減災目標，尤其低窪地區及土石流潛勢區務必做好準備，並避免前往山區、溪谷，以確保生命財產安全。
