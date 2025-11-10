快訊

鳳凰颱風進逼 盧秀燕今晚主持災害應變會議：11日正常上班課

聯合報／ 記者陳宏睿余采瀅／台中即時報導
颱風鳳凰將侵襲台灣，市長盧秀燕今晚在消防局災害應變中心主持工作會報。圖／本報資料照
鳳凰颱風進逼台灣，台中市長盧秀燕今晚8時，在消防局主持第三次工作會議，盧宣布，根據觀測資料，11日未達停班課標準，正常上班、上課。

根據氣象署截至今天下午5時的觀測資料，颱風鳳凰中心位置在北緯18.0度，東經118.6度，即在鵝鑾鼻的南南西方約490公里處，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行。

根據最新資料顯示，鳳凰過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北西轉北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

颱風鳳凰將侵襲台灣。圖／摘自氣象署
鳳凰颱風 盧秀燕

