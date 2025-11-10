新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

鳳凰颱風來襲，民眾關心明天要不要放假，新北市府預計晚間8時宣布明天是否上班課。

市長侯友宜今晚間6時舉行防災應變會議，他在會中指出，據天氣風險管理公司以及台大天氣氣候災害團隊報告，颱風慢慢往新北市這邊來，預計入夜後新北市風雨會逐漸增強，今、明兩天東北季風與外圍環流影響，新北東側、南側為降雨熱區，「那還是在豪雨的等級，看起來雨量並沒有提升」，5天總雨量是390到880毫米，陣風反而沒有那麼強，仍有長浪，還是要提醒坡地社區防護。

侯友宜在會議上提醒，連續下雨山坡地保水度會比較高，像新店、雙溪、三峽、石碇、淡水、林口、汐止山坡地的社區要加強緊急的設施防護，這個比較重要，尤其有易致災地點，要加強防範整備，農業、水利跟民政不管是水災保全跟土石流保全戶要掌握好，必要時候要疏散，河濱部落也要有預先作業，並待指揮中心通報。

侯友宜說，這次颱風來襲大家都比較擔憂，市府嚴陣以待，沿海河口低窪與易淹水地區，水利局已經做好準備，另預估的強陣風還是要注意廣告物施工的防護做好加固，漁港漁船要進港避風，移工的安置也要盡早完成。