聽新聞
0:00 / 0:00
新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升
鳳凰颱風來襲，民眾關心明天要不要放假，新北市府預計晚間8時宣布明天是否上班課。
市長侯友宜今晚間6時舉行防災應變會議，他在會中指出，據天氣風險管理公司以及台大天氣氣候災害團隊報告，颱風慢慢往新北市這邊來，預計入夜後新北市風雨會逐漸增強，今、明兩天東北季風與外圍環流影響，新北東側、南側為降雨熱區，「那還是在豪雨的等級，看起來雨量並沒有提升」，5天總雨量是390到880毫米，陣風反而沒有那麼強，仍有長浪，還是要提醒坡地社區防護。
侯友宜在會議上提醒，連續下雨山坡地保水度會比較高，像新店、雙溪、三峽、石碇、淡水、林口、汐止山坡地的社區要加強緊急的設施防護，這個比較重要，尤其有易致災地點，要加強防範整備，農業、水利跟民政不管是水災保全跟土石流保全戶要掌握好，必要時候要疏散，河濱部落也要有預先作業，並待指揮中心通報。
侯友宜說，這次颱風來襲大家都比較擔憂，市府嚴陣以待，沿海河口低窪與易淹水地區，水利局已經做好準備，另預估的強陣風還是要注意廣告物施工的防護做好加固，漁港漁船要進港避風，移工的安置也要盡早完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言