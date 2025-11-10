鳳凰颱風北轉 北市陽明山明1校停課、1校遠距上課
中央氣象署下午指出，鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中。氣象署下午5時30分發布海警，明天上午發陸警。北市陽明山地區幾校也在研議是否停課，目前陽明山國小已宣布停班課、格致國中則改遠距授課。
陽明山國小今宣布，依據氣象預報資料，考量明日累積雨量已達停班停課標準，基於維護親師生安全，邀集學生家長會會長、班級家長代表以及校內各處室主管舉行線上會議，決議明天停班停課一天，之後再實體補課。
格致國中也在今天下午公告，陽明山區風雨持續增強，考量學校地勢環境及學區交通，確保教職生上、放學安全，經討論報備教育局後，明天採線上上班、上課維護師生安全。
格致國中校方也說，明天課後照顧班同樣暫停一次，九年級技藝班到山下高職上課，考量學生安全，已同意參與學生專案請假不列入缺席。營養午餐也暫停一次，後續將退費。
