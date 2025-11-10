鳳凰颱風北轉 北市陽明山明1校停課、1校遠距上課

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中央氣象署下午指出，鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中。氣象署下午5時30分發布海警，明天上午發陸警。北市陽明山地區幾校也在研議是否停課，目前陽明山國小已宣布停班課、格致國中則改遠距授課。

陽明山國小今宣布，依據氣象預報資料，考量明日累積雨量已達停班停課標準，基於維護親師生安全，邀集學生家長會會長、班級家長代表以及校內各處室主管舉行線上會議，決議明天停班停課一天，之後再實體補課。

格致國中也在今天下午公告，陽明山區風雨持續增強，考量學校地勢環境及學區交通，確保教職生上、放學安全，經討論報備教育局後，明天採線上上班、上課維護師生安全。

格致國中校方也說，明天課後照顧班同樣暫停一次，九年級技藝班到山下高職上課，考量學生安全，已同意參與學生專案請假不列入缺席。營養午餐也暫停一次，後續將退費。

北市也宣布了！明多正常上班課 士林區這些里停班課

臺北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，於晚上8時宣布明（11/11）日除士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、...

鳳凰颱風來襲 桃園明停班停課

鳳凰颱風今明北轉逐漸接近中，桃園市政府晚間宣布，根據氣象預報，受颱風影響，平地與山區明日因風力皆達停止上班上課標準，明日...

鳳凰來襲 新北市7區停班課

鳳凰颱風來襲，加上東北季風影響，北部地區已降雨一整天。新北市府晚間8時宣布，除瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪...

今晚至明雨增強！桃園颱風假有望？張善政曝停班課機率

鳳凰颱風來襲，氣象署發布海上颱風警報，預計明發布陸上警報。桃園市長張善政下午召開鳳凰颱風防災整備會議，指出目前桃園風雨未...

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

鳳凰颱風中心目前位於鵝鑾鼻南南西方海面，向北西轉北移動，對東島哈面、巴士海峽及台灣海峽南部造成威脅，預計此颱風強度仍有稍...

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風雙重影響 宜蘭明天停止上班上課

根據氣象預報資料，受鳳凰颱風外圍環流及東北季風雙重影響，宜蘭地區降雨量已達停止上班上課標準，宜蘭縣政府宣布明（11日）全...

