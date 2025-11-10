滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮萬榮鄉明利村已淹水
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮晚上已開始下起大雨，疑似馬太鞍溪堤防擋不住大水，在明利村馬太鞍聚會所周遭出現滾滾泥流，警方已在台9線與長橋路口南下車道管制。
馬太鞍溪水位目前持續上升，晚上陸續淹過馬太鞍溪橋便道路面之外，甚至從萬榮明利村沿花45線，陸續溢流至台9線231公里處，安全島已幾乎看不見，鳳林警分局考量用路人安全，已在長橋路與台9線口南下車道啟動管制措施。
據中央氣象署最新情資，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測350至480毫米，監測數據馬太鞍溪橋測站水位從下午的166.8公尺上升到170公尺，且持續上漲中，已在下午4時30分預警封閉便道，禁止人車通行。
