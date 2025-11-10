颱風鳳凰逼近 花蓮縣8700多名保全戶撤離避難

颱風鳳凰逼近，除受馬太鞍溪堰塞湖影響的光復、萬榮、鳳林3鄉鎮啟動強制撤離共4910人；其他如秀林、卓溪鄉等也進行預防性撤離，全縣共8700多名保全戶應避難。

「保全戶」是指農業部農村發展及水土保持署在土石流潛勢溪流劃定範圍內，經列管的民眾、建物及設施等。當發布土石流紅色警戒時，保全戶會是優先疏散和避難的對象，以降低災害損失。

花蓮縣政府統計這次堰塞湖保全戶撤離人數，光復鄉有4733人、鳳林鎮有157人、萬榮鄉20人，總計4910人。另外，土石流及大規模崩塌、災後土砂敏感區保全戶包括秀林鄉1690人、卓溪鄉845人、玉里鎮309人等鄉鎮合計3834人。

因應颱風鳳凰來襲，鳳林鎮公所今天上午強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶，共須撤離91戶258人。其中鳳林鎮長橋里堰塞湖保全戶重癱的2人優先撤離，撤離至門諾醫院壽豐護理之家，一戶自行前往，一戶協調消防局調派救護車支援。

鳳林鎮公所表示，如果保全戶不在家，則在門首張貼黃色通知單，請其立刻撤離，或聯繫鳳林鎮公所，然後會拍照存證。

今天下午由於馬太鞍溪水位上漲，大量泥水沿明利村的部落山邊轉往鄉道花45線方向流，恐對明利村4鄰2戶民宅產生威脅，因此鄉公所及村長協同警方進行緊急撤離，將村民安置在明利村辦公處收容所。

馬太鞍溪堰塞湖洪災中災區的光復鄉，鄉公所上午已展開撤離工作，民眾都說，經過上次的淹水教訓，這次撤離工作做得比較好。針對光復鄉的撤離安置需求，慈濟基金會今天下午備妥200床福慧床，由國軍派軍車載往光復，做為民眾撤離安置的設備。

慈濟基金會指出，將密切注意氣象情資，與各縣市志工保持緊密聯繫，提醒各區應變中心協調團隊啟動關懷機制、確認各功能組相關備災量能皆已到位，確保訊息互通，以及人力、物資調度順暢。