今晚至明雨增強！桃園颱風假有望？張善政曝停班課機率

鳳凰颱風來襲，氣象署發布海上颱風警報，預計明發布陸上警報。桃園市長張善政下午召開鳳凰颱風防災整備會議，指出目前桃園風雨未達停班課標準，但部分地區仍有風雨，預估今晚到明天雨量會增強，各單位持續注意颱風進展及最新狀況。

桃園市消防局說明，鳳凰颱風將北轉通過台灣上空，進入東北部海域遠離，氣象署今下午5時30發布海警，明發布陸警。預估桃園市海陸警發布機率低，約40%機率；如有發布時間為周三上半天。

消防局分析，明起至周四受東北季風及颱風影響，桃園市為陰陣兩天氣，日雨量平地至台地為大雨等級或以下，山區大雨或單點豪雨等級。預估平地及台地累積雨量為40至60毫米，復興區110至430毫米；沿海平地行政區有8至10級陣風發生機會。

張善政表示，依目前氣象署預測周三颱風才會登陸，但外圍環流加上東北季風，今晚到明天雨量會增強；目前桃園風雨未達停班課標準，但部分地區時雨量偏高，隨著颱風進展還是要注意最新狀況，其中復興區雨量及土石流需特別注意，而南門市場前幾天發生火警，內部有風險之餘的風險建築皆已事先拆除，活動部分包括花彩節提前結束、大溪豆干節延後舉行及拉拉山、角板山等風景區皆預防性休園。

水務局則說明，今上午10時召開鳳凰颱風防汛整備會議，已完成71件在建工程防颱整備、43處水門啟閉作業、8處滯洪池預先放水及10處共14台移動式抽水機預布；各地排水設施及易淹水點的清淤相關防颱作業皆已派員檢視，並更新掌握土石流及大規模崩塌保全人數。

社會局則於今上午通知各區公所，調查避難收容處所整備及民生物資供應狀況，另聯繫復興區公，針對該區華陵、三光及高義等3里9處易成孤島地區，除預備開設11處避難收容處所外，並確認各里物資儲放定點及物資儲存量。