鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
最新風雨預測出爐。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測出爐。圖／中央氣象署提供

鳳凰颱風中心目前位於鵝鑾鼻南南西方海面，向北西轉北移動，對東島哈面、巴士海峽及台灣海峽南部造成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強趨勢。根據氣象署今晚間公布最新風雨預測，明天有12縣市風力或雨量預估達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。

根據氣象署最新預測，明早6時至12時，共有7縣市風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準；雨量預測部分，則有6縣市達標。

風力預報達停班課標準地區包含桃園、苗栗、台中、彰化、澎湖、連江、金門；雨量部分為台北山區、新北山區、桃園山區、宜蘭山區及平地、花蓮、台東山區。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

