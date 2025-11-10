鳳凰颱風下午5時30分發海上警報 勞動部籲六大提醒
氣象署10日於17:30發布鳳凰颱風海上警報，勞動部提醒，請雇主務必儘速落實防颱應變，保障勞工生命安全。尤其南部地區、花蓮等先前受颱風及豪雨影響，仍在復建的房舍，更需強化安全防護。
對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部有六大提醒：
第一，雇主應依「職業安全衛生設施規則」第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。
第二，鄰近河川、水域或土石流易發區的工作，必須設置即時通報與撤離機制，並建立完整救援程序。
第三，營造工地與廣告設施則應檢查施工架及圍籬是否穩固，避免因支撐基座下沉、繫牆桿鬆脫或帆布受風而造成倒塌，位於交通要道或捷運周邊的工地更需確保高處物料牢固固定。
第四，塔吊作業，雇主應加強塔柱固定，並停妥吊鉤及伸臂，當風速超過每秒16公尺時，必須全面停止使用。
第五，外送服務業者則應提供必要的安全防護措施，並確認已投保相關保險，在地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員冒險出勤。
第六，颱風過後，河岸清理、道路修復、橋梁拆除及房屋修繕等均屬高風險作業，雇主應妥善防範溺水、墜落、倒塌、缺氧、中毒及漏電等危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言