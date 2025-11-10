鳳凰颱風下午5時30分發海上警報 勞動部籲六大提醒

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
氣象署10日於17:30發布鳳凰颱風海上警報，明上午發布陸警機率高。聯合報系資料照片

氣象署10日於17:30發布鳳凰颱風海上警報，勞動部提醒，請雇主務必儘速落實防颱應變，保障勞工生命安全。尤其南部地區、花蓮等先前受颱風及豪雨影響，仍在復建的房舍，更需強化安全防護。

對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部有六大提醒：

第一，雇主應依「職業安全衛生設施規則」第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。

第二，鄰近河川、水域或土石流易發區的工作，必須設置即時通報與撤離機制，並建立完整救援程序。

第三，營造工地與廣告設施則應檢查施工架及圍籬是否穩固，避免因支撐基座下沉、繫牆桿鬆脫或帆布受風而造成倒塌，位於交通要道或捷運周邊的工地更需確保高處物料牢固固定。

第四，塔吊作業，雇主應加強塔柱固定，並停妥吊鉤及伸臂，當風速超過每秒16公尺時，必須全面停止使用。

第五，外送服務業者則應提供必要的安全防護措施，並確認已投保相關保險，在地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員冒險出勤。

第六，颱風過後，河岸清理、道路修復、橋梁拆除及房屋修繕等均屬高風險作業，雇主應妥善防範溺水、墜落、倒塌、缺氧、中毒及漏電等危害。

鳳凰颱風 勞動部 職業安全

