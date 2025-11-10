颱風鳳凰逼近 桃捷公司啟動防颱滾動式調整營運

颱風鳳凰逼近，桃捷公司今天表示，已根據防颱防洪SOP進行布署及應變準備，目前列車依時刻表正常發車，颱風警報期間，將根據實際風速情況調整營運，並透過官網發布最新資訊。

桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，為應對颱風可能帶來雨勢，桃捷公司已於6日依據標準作業程序啟動防颱整備作業，主動檢視防颱防汛設備，包括各車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，同日也加強各場站防汛巡查，並於防汛期前已完成隧道內的防水隔艙閘門年檢及測試，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

桃捷公司指出，若桃園市、新北市、或台北市政府任一單位宣布停班，桃園捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車每15分鐘一班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車則正常運行，以滿足通勤需求。

桃捷公司說，颱風警報期間將視颱風影響狀況，依照「桃園市大眾捷運系統旅客運送規則」及桃捷公司「行車運轉作業程序」，調度列車降速行駛，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，普通車仍維持15分鐘班距。若風速達一定標準系統將暫停營運。

桃捷公司將視颱風動態，提前發布颱風期間最新營運資訊於官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP，提醒旅客隨時留意相關訊息。若有關於機場捷運營運狀態詢問，可於上午6時至晚間12時，撥打桃捷公司客服專線，由專人提供相關搭乘資訊。