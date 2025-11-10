氣象署下午5時30分發布海警 首波警戒區域曝光

中央氣象署今下午指出，鳳凰颱風今、明北轉，逐漸接近中，氣象署預計下午5時30分發布海警，明天上午發陸警。

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今下午2時中心位置在北緯18.0 度，東經118.6 度，即在鵝鑾鼻的南南西方約490公里之處，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

根據最新資料顯示，第26號颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北北西轉北移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽南部將構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

氣象署指出，自11月10日0時至17時出現較大累積雨量如下：宜蘭縣東澳嶺227.5毫米；較大陣風區域包含蘭嶼12級，恆春、東吉島、新屋10級。

氣象署指出，鳳凰颱風今天清晨通過菲律賓呂宋島，中心已經進入南海，今、明2天在南海逐漸北上，周三、周四最接近台灣，預估周三晚間到周四凌晨通過台灣上空。

氣象署表示，明天預估北北基有豪雨或豪大雨，東半部、雙北山區有豪雨以上等級降雨；周三中南部、花東、澎湖有豪雨或大雨發生機率。

氣象署表示，今日起台灣附近各沿海有3至5米浪高並有長浪，尤其台灣東南部(含蘭嶼、綠島)、南部、恆春半島沿海及澎湖將有5至6米以上浪高，請避免前往海邊活動。