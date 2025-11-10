鳳凰颱風持續接近...馬太鞍溪橋便道晚間6時封閉 11公路也不排除管制

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪集水區持續降雨，公路局花蓮工務段表示，馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，為維護用路人安全，今天下午4時30分起封閉。圖／公路局花蓮工務段提供
受鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪集水區持續降雨，公路局花蓮工務段表示，馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，為維護用路人安全，今天下午4時30分起封閉。圖／公路局花蓮工務段提供

鳳凰颱風持續接近，依中央氣象署預報資料，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨預測350至480毫米，達便道封閉行動值，交通部公路局預計，今晚6時實施台9線馬太鞍溪河床涵管便道預警性封閉管制，另台2甲線等11路段也不排除管制。

受颱風環流與地形效應影響，宜蘭、花蓮及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。根據氣象署資料，馬太鞍集水區未來24小時累積降雨達便道封閉行動值。

交通部長陳世凱今赴松山機場視察受訪表示，因應颱風來襲，目前海、陸、空交通已全面整備，也密切關注馬太鞍溪橋便道水量，達6分滿就會撤離機組，達8分滿就會封路，以目前雨勢來看，預計最快在晚間6時封閉便道。

公路局表示，今晚6時將實施台9線馬太鞍溪河床涵管便道預警性封閉管制，並視水情發展不排除提前或延後啟動預警封閉措施。

其餘可能實施管制路段，包含台2甲線陽金公路、台7線大曼-百韜橋路段、台7甲線南山-勝光路段、台8線花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線、台11甲線、台20線台東路段、台23線、台30線等。

公路局呼籲，考量山區公路受災可能中斷，延時搶通恐超過1日，提醒山區聚落預備充足物資，並請重症或慢性病患者考量先行下山；旅遊、運輸業者及旅客適當評估風險調整行程，非必要請勿進入山區道路。

