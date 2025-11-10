快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

鳳凰颱風帶來雨勢…花蓮馬太鞍溪水位上漲 臨時便道下午4時30分起封閉

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪集水區持續降雨，公路局花蓮工務段表示，馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，為維護用路人安全，今天下午4時30分起封閉。圖／公路局花蓮工務段提供
受鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪集水區持續降雨，公路局花蓮工務段表示，馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，為維護用路人安全，今天下午4時30分起封閉。圖／公路局花蓮工務段提供

鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪集水區持續降雨，公路局東區養護工程分局花蓮工務段表示，馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，為維護用路人安全，今天下午4時30分起封閉「台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上臨時便道」，禁止人車通行，並啟動管制作業。

花蓮工務段指出，封閉及管制措施有近端管制、淨空作業與遠端管制，近端管制（堤頂處）於臨時便道堤頂設置封鎖設施及指揮人員，確保第一時間完成封閉；封閉前由巡查人員逐段確認便道內無滯留人車，並與施工單位保持即時通聯。並於鳳林端台9線230k+900及、光復端台9線234k+6000、236k+500等處設置交通錐、警示燈及封鎖柵欄，張貼封閉公告及替代道路指引。

花蓮工務段建議改道路線，花蓮往台東的用路人，以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線；花蓮往瑞穗、玉里、富里用路人，請走台9線接台11線，再轉進台30線，最後接回台9線，工務段已派員加強巡查與現場警示布設啟動封閉措施。

公路局呼籲，請特別留意氣象情資及封閉道路資訊，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規畫行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需待災情規模而定。

受鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪集水區持續降雨，公路局花蓮工務段表示，馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，為維護用路人安全，今天下午4時30分起封閉。圖／公路局花蓮工務段提供
受鳳凰颱風外圍環流影響，馬太鞍溪集水區持續降雨，公路局花蓮工務段表示，馬太鞍溪臨時涵管便道水位上漲，為維護用路人安全，今天下午4時30分起封閉。圖／公路局花蓮工務段提供

