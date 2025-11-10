颱風鳳凰逼近 北市建管處籲民眾、工地加強防颱

快訊

中央社／ 台北10日電

颱風鳳凰逼近台灣，台北市建管處今天提醒民眾檢查住所設置的廣告招牌、帆布廣告及水塔等物，均應加固處理或先行取下，也要求建築工地立即進行防颱自主檢查，落實防颱準備。

台北市建管處下午發布新聞稿表示，根據中央氣象署資訊，颱風鳳凰今天至12日影響最顯著，預計今天下半天發布海警，明天上半天發布陸警，提醒民眾檢查住居處所設置廣告招牌、帆布廣告（帆布捲起固定），以及自行設置的水塔、冷氣室外機及其支架等，均應加固處理或先行取下。

建管處提醒，這些附掛物在風力強勁情況下若掉落飛散，可能造成周遭居民受傷和財產損失。

建管處已透過LINE群組要求北市建築工地立即進行防颱自主檢查，包括工地施作的圍籬、護網、斜撐等安全設備，以及假設工程及高樓層堆置的建材等項，均應檢查併加固處理。

建管處表示，工地的排水系統，包括導排水設施、滯洪池及機械排水設備等須保持運作順暢，自主檢查完成後，須立即回傳建管處，避免颱風造成建築工程損壞影響公共安全。

建管處長虞積學呼籲，民眾防颱意識不能鬆懈，敦促屋主、管委會及建築物工地做好建物防颱措施，以確保家人和社區安全，減輕可能造成的損失。

