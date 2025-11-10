鳳凰預估17:30海警 海巡署北部分署：颱風天觀浪最重罰25萬

鳳凰颱風來勢洶洶，今明北轉朝台灣靠近，中央氣象署不排除明天（11日）上半天發布陸警，民眾也相當關心是否會放颱風假。一名台灣大學大氣系的網友在臉書發文，信誓旦旦地預測11月12日至11月14日，台北至少會放兩天颱風假，還霸氣地說少一天就請100份雞排+波霸奶茶，若都沒放就發300份。貼文引發不少討論，但多數人全都不看好他的預測。

2025-11-10 17:00