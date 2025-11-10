鳳凰颱風逼近 北市停管處籲堤外停車做好駛離準備

鳳凰颱風步步逼近，臺北市停車管理工程處特別提醒將車輛停放堤外停車場的車主，尤其停放於士林區三腳渡堤外平面停車場、劍潭抽水站堤外停車場、通河西街1段平面停車場、百齡左右岸堤外停車場等地勢較低窪之停車場，務必留意最新氣象動態及水情資訊，做好車輛自行駛離之準備，以確保自身財產安全。

依中央氣象署預報，11日上午可能發布鳳凰颱風陸警，受到颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區將有大雨或豪雨發生的機率，易導致河川水位高漲，上游水庫亦可能隨時進行調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施。

停管處再次呼籲經常停放於臺北市各堤外停車場之車主可至停管處「停車查詢一站式服務網站」（[連結]）登錄防汛通知，於颱風豪雨期間將以簡訊通知疏散門管制情形及禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制等相關訊息，以利車主掌握資訊及早因應將愛車自行駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。