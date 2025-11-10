「鳳凰」第5次生成！3度發布颱風警報 今傍晚發布海警
中央氣象署今天下午5時30分將發布颱風鳳凰海上颱風警報。根據資料，包含今年，有記錄來以鳳凰為名的颱風共計5次生成，其中3次台灣有發布颱風警報。
颱風鳳凰持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，預計明天逐漸朝北轉接近台灣，氣象署將於今天下午5時30分發布鳳凰海上颱風警報，明天上半天發布陸上颱風警報。
根據氣象署資料，自1958年至今，已經是第3度發布颱風「鳳凰」颱風警報，前2次分別是2008年7月和2014年9月，且皆有發布海上及陸上颱風警報。
另外，2002年7月鳳凰主要影響琉球群島和日本，對台無影響；2019年鳳凰同樣也是11月颱，但是在台灣東方海面北上、很快減弱。這2年台灣都沒有發布鳳凰的颱風警報。
