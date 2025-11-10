台北至少放2天颱風假？他賭上台大大氣系招牌預測 少1天就發雞排+珍奶

鳳凰颱風來勢洶洶，今明北轉朝台灣靠近，中央氣象署不排除明天（11日）上半天發布陸警，民眾也相當關心是否會放颱風假。一名台灣大學大氣系的網友在臉書發文，信誓旦旦地預測11月12日至11月14日，台北至少會放兩天颱風假，還霸氣地說少一天就請100份雞排+波霸奶茶，若都沒放就發300份。貼文引發不少討論，但多數人全都不看好他的預測。

原PO昨（9）日在臉書粉專「黑特帝大」發文表示，自己賭上大氣系的招牌，大膽地預測12日至14日期間，台北至少會放兩天颱風假，甚至還霸氣地說，「少一天我請100份雞排+波霸奶茶！都沒放，我請各三百份」，發放時間和地點就在11月16日中午12:00，台大傅鐘底下領取。

貼文引來逾萬人按讚留言，鄉民吐槽地說，「就說了颱風假不能問大氣系，要問政治系」、「大氣系有得罪人嗎？硬拖下水…而這發雞+奶的約定，如何取信、公證？」、「跟了，我排雞排！你懂大氣不懂台灣」、「失準不應該颱風當天發嗎」、「有風有雨不會放啦，台北只放風和日麗的颱風假」。

留言也一面倒地全不看好原PO的預測，「卡一個，等雞排+珍奶」、「我是覺得台北不會放假，所以你可以向雞排店和飲料店洽談了」、「會夜排，別讓我失望」、「我覺得可以率先宣布您的錢包停班停課了」、「300份有點多，給店家一點時間準備啦」；就連氣象粉專也留言表示，「學弟/妹，你知道為什麼我們都不回答颱風假嗎？（排+1）」。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。