鳳凰颱風接近南方海域 氣象署下午5時30分發海警

中央氣象署預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風下午2時在鵝鑾鼻南南西方約540公里海面上，隨著逐漸接近台灣南方海域，氣象署預計下午5時30分發布海上颱風警報，並於17時40分舉行記者說明會。後續隨著逐漸往北北東方向接近台灣西海方海域，不排除明天上半天發布陸警。

朱美霖指出，颱風周三周四最接近台灣，但今明兩天颱風及東北季風交互作用影響，迎風面北部、東半部地區會有顯著雨勢，北宜花防豪雨以上等級降雨。周三、四颱風最接近，但強度不確定仍大，如果強度維持且比較接近的話，中南花東風雨明顯。

朱美霖指出，鳳凰颱風中心已經進入南海，結構重新整合當中，往北轉過程中強度會稍增加，仍維持中度颱風。今天到明天清晨颱風偏向北北西方向移動，強度仍會略為增強。隨著逐漸北上，周三左右逐漸靠近台灣西南方海域，周四偏向在台灣陸地往東北方向移動，強度減弱速度快，但如果仍維持一定強度，對中南部及花東威脅不容忽視，預估接近台灣附近時預估會是輕度颱風為主。

朱美霖說，今起到周四受颱風外圍環流或颱風本身，以及東北季風交互作用影響，迎風面北部、東半部地區會有顯著雨勢，中南部及花東隨颱風逐漸接近，也會有局部大雨或豪雨。周一周二颱風漸北上，北東共伴會有連續強降雨，北宜花防局部豪雨以上等級降雨，屏東及恆春有大雨或豪雨，今晚到明晨雨勢加劇，愈晚愈明顯。周二晚上隨著颱風逐漸接近，中南部也會下雨。

朱美霖指出，周三、四颱風最接近，如果強度維持，中南花東風雨明顯，周三中南及花東陣雨，有大雨或局部豪雨，北台灣短暫陣雨。周四隨颱風往東北遠離，可能減為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，中北宜及恆春陣雨，北部有較大雨勢，其他各地也有雨。