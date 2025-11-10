快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽新聞
0:00 / 0:00

「鳳凰」颱風逼近是否停課？北市教育局：山區會提早、統一宣布

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
根據氣象署預報，鳳凰颱風目前已通過呂宋島，正在南海重整，明上午發布陸警機率高。本報資料照片
根據氣象署預報，鳳凰颱風目前已通過呂宋島，正在南海重整，明上午發布陸警機率高。本報資料照片

鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中，議員指出，北市陽明山地區上次風神颱風來襲部分學校停課多天，但因宣布時間不統一，有學生家長抱怨宣布太晚來不及請假。教育局表示，考量陽明山特殊性，已建立群組未來會請學校開會後，統一盡早宣布，避免造成家長負擔。

陳重文表示，日前風神颱風對雙北帶來驚人豪雨，台北市陽明山地區幾所學校自主宣布停班停課，但那幾天全市都是正常上班課，形成學生停課，但家長卻還是要上班，且大多數都是國小停課，依照「兒少法」未滿12歲不能獨流在家，家長變成要請假在家。

陳重文說，現行教育局有授權學校可以依照風雨狀況自行判斷是否停班課，但各校開會時間不同，決定的時間也不一定，特別是陽明山等山區學校容易發生這類狀況，但如果時間能夠預警，訂定一個統一標準讓這些學校提早預判，家長也有時間先請假。

編輯推薦

教育局長湯志民說，學校開完會決定後會通知家長，並通知教育局，之前學校決定時間比較不一定，有些比較晚，考量到上次狀況發生後，現階段針對較容易發生豪雨山區，如陽明山地區等，盡量早一點討論好，並由教育局統一公布停班課資訊。

湯志民表示，颱風因應方式與處理主要還是由府級確認，但學校可依地方氣候狀態，由校內行政人員、家長會開會討論，決定是否停班課及相關整備。

鳳凰颱風 停班停課 教育局 豪雨

延伸閱讀

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

視察朴子防汛整備…翁章梁：颱風鳳凰直朝中南部而來 不能掉以輕心

颱風鳳凰逼近 海巡署：違法入公告警戒區將開罰

颱風鳳凰恐襲台 中華郵政啟動快速理賠等措施

相關新聞

鳳凰颱風接近南方海域 氣象署下午5時30分發海警

中央氣象署預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風下午2時在鵝鑾鼻南南西方約540公里海面上，隨著逐漸接近台灣南方海域，氣象署預計...

「鳳凰」颱風逼近是否停課？北市教育局：山區會提早、統一宣布

鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中，議員指出，北市陽明山地區上次風神颱風來襲部分學校停課多天，但因宣布時間不統一，有學生家長抱...

鳳凰颱風逼近…馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 3鄉鎮撤離近5千人

鳳凰颱風將來襲，林保署針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉公所上午趕緊派員到收容場域布置，並在午後開始疏散撤離警戒...

台北至少放2天颱風假？他賭上台大大氣系招牌預測 少1天就發雞排+珍奶

鳳凰颱風來勢洶洶，今明北轉朝台灣靠近，中央氣象署不排除明天（11日）上半天發布陸警，民眾也相當關心是否會放颱風假。一名台灣大學大氣系的網友在臉書發文，信誓旦旦地預測11月12日至11月14日，台北至少會放兩天颱風假，還霸氣地說少一天就請100份雞排+波霸奶茶，若都沒放就發300份。貼文引發不少討論，但多數人全都不看好他的預測。

鳳凰預估17:30海警 海巡署北部分署：颱風天觀浪最重罰25萬

今年第26號中度颱風「鳳凰」逼近，中央氣象署預估於今（10）日傍晚17時30分發布海上颱風警報。

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 台鐵光復站增停列車協助民眾撤離

鳳凰颱風持續接近，中央氣象署今下午2時05分針對北北基花東等6縣市發布豪雨特報，雨勢恐一路下到明天上午，其中，花蓮馬太鞍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。