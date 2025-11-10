「鳳凰」颱風逼近是否停課？北市教育局：山區會提早、統一宣布

鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中，議員指出，北市陽明山地區上次風神颱風來襲部分學校停課多天，但因宣布時間不統一，有學生家長抱怨宣布太晚來不及請假。教育局表示，考量陽明山特殊性，已建立群組未來會請學校開會後，統一盡早宣布，避免造成家長負擔。

陳重文表示，日前風神颱風對雙北帶來驚人豪雨，台北市陽明山地區幾所學校自主宣布停班停課，但那幾天全市都是正常上班課，形成學生停課，但家長卻還是要上班，且大多數都是國小停課，依照「兒少法」未滿12歲不能獨流在家，家長變成要請假在家。

陳重文說，現行教育局有授權學校可以依照風雨狀況自行判斷是否停班課，但各校開會時間不同，決定的時間也不一定，特別是陽明山等山區學校容易發生這類狀況，但如果時間能夠預警，訂定一個統一標準讓這些學校提早預判，家長也有時間先請假。

教育局長湯志民說，學校開完會決定後會通知家長，並通知教育局，之前學校決定時間比較不一定，有些比較晚，考量到上次狀況發生後，現階段針對較容易發生豪雨山區，如陽明山地區等，盡量早一點討論好，並由教育局統一公布停班課資訊。

湯志民表示，颱風因應方式與處理主要還是由府級確認，但學校可依地方氣候狀態，由校內行政人員、家長會開會討論，決定是否停班課及相關整備。