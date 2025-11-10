鳳凰颱風逼近…馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 3鄉鎮撤離近5千人

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林鎮公所今天強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮鳳林鎮公所今天強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶。圖／鳳林鎮公所提供

鳳凰颱風將來襲，林保署針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉公所上午趕緊派員到收容場域布置，並在午後開始疏散撤離警戒區域撤離居民。不少鄉民因有上次洪災經驗，陸續背起避難包到指定地點等待車輛載往收容場域，也有人先把自家1樓清空後再去依親。

因應馬太鞍溪堰塞湖已達紅色警戒標準，今天光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等紅色警戒區啟動強制撤離工作；縣府統計這次堰塞湖保全戶撤離人數，光復鄉有4733人、鳳林鎮有157人、萬榮鄉20人，總計4910人。

光復鄉劉姓大哥說，之前的水災真的嚇到，颱風又要來「當然會擔心，怎麼會不擔心」，這次大家比較有警覺性，大家都趕快撤離，自己是要去依親。覺得這次光復鄉公所準備得比較充足，已經算不錯了，應該不會比上次的水災還慘重。

陳姓婦人說，今天要撤到西富國小，這次光復鄉公所有通知到我們，經過上次水災已經有經驗了。但好不容易整理好家園，又有颱風要來，感覺做了白工，非常煩惱。

光復鄉大同村長邱金仲說，全村位在低窪處，村民都要撤離到收容所或依親，預計到收容所的有500多人，分別為去西富國小或富源國中，昨天已經有和公所開會討論黃色警戒跟紅色警戒的相關撤離工作。

邱金仲說，提醒村民要把所需物品及藥品裝進避難包內，公所也利用時間布置，午後撤離時的人車都有到位，這次有比較進入狀況，預計傍晚可以完成撤離工作。大同村民收到通知後也帶著必備物品，等待遊覽車接駁至收容場域。

鳳林鎮公所表示，今天強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶，合計須撤離91戶258人。其中兩位鳳林鎮長橋里堰塞湖保全戶因癱瘓，優先撤離至門諾醫院壽豐護理之家，一戶自行前往，一戶協調消防局調派救護車支援。如保全戶不在家，則在門首張貼黃色通知單請他們立刻撤離，或聯繫鳳林鎮公所，同時拍照存證。選擇依親民眾則填具切結書、拍照，並留下聯絡電話，方便後續追蹤。

光復鄉大同村民收到撤離通知後帶著必備物品，由遊覽車接駁至收容場域。圖／民眾提供
光復鄉大同村民收到撤離通知後帶著必備物品，由遊覽車接駁至收容場域。圖／民眾提供
鳳林鎮公所今天強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶，如保全戶不在家，則在門首張貼黃色通知單。圖／鳳林鎮公所提供
鳳林鎮公所今天強制撤離馬太鞍溪堰塞湖保全戶與土石流保全戶，如保全戶不在家，則在門首張貼黃色通知單。圖／鳳林鎮公所提供

鳳凰颱風 馬太鞍溪 光復鄉

