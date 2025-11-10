鳳凰颱風逼近…馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 3鄉鎮撤離近5千人

鳳凰颱風將來襲，林保署針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，光復鄉公所上午趕緊派員到收容場域布置，並在午後開始疏散撤離警戒區域撤離居民。不少鄉民因有上次洪災經驗，陸續背起避難包到指定地點等待車輛載往收容場域，也有人先把自家1樓清空後再去依親。

因應馬太鞍溪堰塞湖已達紅色警戒標準，今天光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮等紅色警戒區啟動強制撤離工作；縣府統計這次堰塞湖保全戶撤離人數，光復鄉有4733人、鳳林鎮有157人、萬榮鄉20人，總計4910人。

光復鄉劉姓大哥說，之前的水災真的嚇到，颱風又要來「當然會擔心，怎麼會不擔心」，這次大家比較有警覺性，大家都趕快撤離，自己是要去依親。覺得這次光復鄉公所準備得比較充足，已經算不錯了，應該不會比上次的水災還慘重。

陳姓婦人說，今天要撤到西富國小，這次光復鄉公所有通知到我們，經過上次水災已經有經驗了。但好不容易整理好家園，又有颱風要來，感覺做了白工，非常煩惱。

光復鄉大同村長邱金仲說，全村位在低窪處，村民都要撤離到收容所或依親，預計到收容所的有500多人，分別為去西富國小或富源國中，昨天已經有和公所開會討論黃色警戒跟紅色警戒的相關撤離工作。

邱金仲說，提醒村民要把所需物品及藥品裝進避難包內，公所也利用時間布置，午後撤離時的人車都有到位，這次有比較進入狀況，預計傍晚可以完成撤離工作。大同村民收到通知後也帶著必備物品，等待遊覽車接駁至收容場域。