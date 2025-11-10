快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

不斷更新／鳳凰颱風接近中 11日哪些縣市放颱風假看過來

聯合新聞網／ 綜合報導
鳳凰颱風路徑潛勢。圖／中央氣象署提供
鳳凰颱風路徑潛勢。圖／中央氣象署提供

中央氣象署下午指出，鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中。氣象署預計下午5時30分發布海警，明天上午發陸警，颱風周三周四最接近台灣。目前鳳凰的陸上警戒區域，初估範圍中南部、花蓮、台東，北部將取決於颱風接近陸地時的減弱程度。

中央氣象署也於下午14時05分針對北北基宜花東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天上午。

而據「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但最終是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

鳳凰颱風

