鳳凰颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區明下午2時休園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
鳳凰颱風來襲，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區明天下午2時起預警性休園。圖／林業保育署台中分署提供
鳳凰颱風來襲，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量山區天候、聯外道路及遊客安全， 明天下午2時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園。

台中分署轄屬谷關七雄等13條自然步道依台中市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制，東勢林業文化園區、營林所台中出張所宿泊所將配合台中市政府是否停班課進行休園。

林業保育署台中分署指出，受颱風外圍環流影響，山區風雨將漸趨明顯，園區聯外道路地質較為脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生。颱風期間為維護自身安全，應避免前往山區及從事山域活動。各園區開園狀態，將視颱風警報解除，園方進行災害勘查及環境整備後，另行發布。

鳳凰颱風

