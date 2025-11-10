鳳凰颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區明下午2時休園
鳳凰颱風來襲，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量山區天候、聯外道路及遊客安全， 明天下午2時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區預警性休園。
台中分署轄屬谷關七雄等13條自然步道依台中市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制，東勢林業文化園區、營林所台中出張所宿泊所將配合台中市政府是否停班課進行休園。
林業保育署台中分署指出，受颱風外圍環流影響，山區風雨將漸趨明顯，園區聯外道路地質較為脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生。颱風期間為維護自身安全，應避免前往山區及從事山域活動。各園區開園狀態，將視颱風警報解除，園方進行災害勘查及環境整備後，另行發布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言