快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

颱風鳳凰逼近 海巡署：違法入公告警戒區將開罰

中央社／ 台北10日電

颱風鳳凰逼近台灣，海巡署今天表示，已啟動危險海域滯留船舶淨空作業和預防性宣導，若地方政府發布公告警戒區後，違者將依災害防救法開罰，統計今年已開立20張舉發單。

海洋委員會海巡署下午發布新聞稿表示，依據中央氣象署發布颱風鳳凰路徑預測，最快今天將發布海上颱風警報，並於明天上午接續發布陸上颱風警報。為降低颱風期間海域事故風險，海巡署已啟動危險海域滯留船舶淨空作業。

同時，岸際各單位也同步展開預防性宣導，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。

海巡署說，待地方政府發布公告警戒區後，違法進入警戒區者，將依據災害防救法開立舉發單；統計自今年起，依災害防救法已開立舉發單20張，提醒民眾切勿心存僥倖，冒險於濱海地區活動。

海巡署提到，民眾可善加利用海洋委員會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP，掌握即時風險資訊，避開危險時段與區域，若遇有緊急狀況，請立即撥打118海巡報案專線，將立即派員前往處置。

鳳凰颱風

延伸閱讀

颱風鳳凰逼近 南投清境農場11日下午2時起休園

颱風鳯凰來襲 澎湖望安警消助82戶獨居長者防颱

颱風鳳凰逼近 花蓮秀林和平村等中午起停班課

颱風鳳凰逼近 台南善化溪尾排水護岸改善強化防洪

相關新聞

鳳凰颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區明下午2時休園

鳳凰颱風來襲，林業及自然保育署台中分署轄內森林遊樂區屬山區長距離園區，考量山區天候、聯外道路及遊客安全， 明天下午2時起...

鳳凰颱風接近中氣象署下午5:30分發海警 明上午發陸警

中央氣象署下午指出，鳳凰颱風今明北轉，逐漸接近中。氣象署預計下午5時30分發布海警，明天上午發陸警。

鳳凰颱風逼近 花蓮縣府：全縣下午5時前完成撤離

鳳凰颱風逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量高達435.4毫米，超過紅色警戒標準。花蓮光復鄉立即啟動避難計畫，...

鳳凰颱風共伴效應發威 6縣市豪雨特報下到明天上午

中央氣象署下午14時05分針對北北基宜花東等6縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天上午。

鳳凰颱風來襲 花蓮秀林鄉富村共7鄰、和平村今天中午起停班停課

鳳凰颱風來襲，花蓮縣政府表示，為進行撤離及收容整備工作，秀林鄉公所宣布秀林鄉富世村第13鄰至19鄰（含天祥布洛灣、天祥、...

馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒！鳳凰颱風共伴花東 今晚到明天雨下到紫爆

鳳凰颱風今明兩天在南海逐漸北上，中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受東北季風和颱風共伴效應影響，今天白天基隆、北海岸及宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。