颱風鳳凰逼近 海巡署：違法入公告警戒區將開罰

颱風鳳凰逼近台灣，海巡署今天表示，已啟動危險海域滯留船舶淨空作業和預防性宣導，若地方政府發布公告警戒區後，違者將依災害防救法開罰，統計今年已開立20張舉發單。

海洋委員會海巡署下午發布新聞稿表示，依據中央氣象署發布颱風鳳凰路徑預測，最快今天將發布海上颱風警報，並於明天上午接續發布陸上颱風警報。為降低颱風期間海域事故風險，海巡署已啟動危險海域滯留船舶淨空作業。

同時，岸際各單位也同步展開預防性宣導，提醒民眾切勿前往海邊觀浪、垂釣或從事其他水域活動。

海巡署說，待地方政府發布公告警戒區後，違法進入警戒區者，將依據災害防救法開立舉發單；統計自今年起，依災害防救法已開立舉發單20張，提醒民眾切勿心存僥倖，冒險於濱海地區活動。

海巡署提到，民眾可善加利用海洋委員會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP，掌握即時風險資訊，避開危險時段與區域，若遇有緊急狀況，請立即撥打118海巡報案專線，將立即派員前往處置。