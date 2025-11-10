颱風鳳凰恐襲台 中華郵政啟動快速理賠等措施

颱風鳳凰可能襲台，中華郵政今天表示，提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。

中央氣象署表示，今明2天因颱風鳳凰及東北季風共伴，愈晚雨愈大，大台北、宜花地區防局部豪雨；鳳凰12日可能會通過台灣上空，中南部、花東地區防局部豪雨；最快今天下半天發布海警、明天上半天陸警。

因應鳳凰可能襲台，中華郵政今天發布新聞稿表示，因颱風不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付，上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

中華郵政說，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間；自災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增保單借款免息3個月，而保險單如有毀損，免費補發保險單。

中華郵政指出，災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金，受災戶若符合中華郵政相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元。