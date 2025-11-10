快訊

鳳凰颱風逼近 花蓮縣府：全縣下午5時前完成撤離

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方協助將長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方協助將長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供

鳳凰颱風逼近，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量高達435.4毫米，超過紅色警戒標準。花蓮光復鄉立即啟動避難計畫，6輛遊覽車與10輛軍卡車支援撤離，縣府表示，全縣預計今天下午5時前完成。

光復鄉長林清水表示，警戒發布比預期提前，鄉公所緊急調派人力與替代役支援，啟動光復國小、馬太鞍教會、大進國小、部落之心、富田教會、西富國小及富源國中等7處收容所，並整備福慧床、食物與物資。此次撤離方式包括收容所安置、依親及垂直避難三種，但凡上次淹水超過1.5公尺的住戶一律須疏散，不得選擇留在家中。

林保署花蓮分署指出，根據監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程為1019.5公尺，湖區面積12.6公頃、蓄水量約149.2萬噸。10月以來水位雖未明顯變化，但颱風期間若降雨集中，仍有潰決風險，因此同步發出災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依政府指示撤離避難。

花蓮縣政府上午緊急召開整備會議，由縣長徐榛蔚主持，隨後與內政部及中央單位視訊連線協調應變。徐榛蔚指出，鳳凰颱風挾帶強降雨，光復、萬榮與鳳林等地均屬紅色警戒區，縣府已啟動一級災害應變中心，全面進行強制撤離。光復鄉學校今天停班停課並作為收容處所，弱勢與行動不便者則由消防與救護車協助撤離。

徐榛蔚強調，目前最迫切問題是內水排不出，已請第九河川局全力疏濬光復溪及馬太鞍溪，並呼籲中央正視並加速處理堰塞湖的工程問題，才能解決鄉親每逢豪雨就撤離的困境。

內政部長劉世芳在連線會議中表示，中央高度重視本次防颱整備，九河局已預布8台抽水機，將與縣府協調是否增設抽水機數量與地點。針對堰塞湖長期安全問題，中央顧問團隊正加緊研擬科技與工程方案，持續高強度監控，同時動員國軍與中央資源，全力支援地方度過風雨考驗。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方協助將長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方協助將長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方協助將長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，警方協助將長者撤離至收容所。圖／鳳林警分局提供
花蓮鳳林警分局用警車廣播，請光復鄉居民盡快撤離。圖／鳳林警分局提供
花蓮鳳林警分局用警車廣播，請光復鄉居民盡快撤離。圖／鳳林警分局提供

